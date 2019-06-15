Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после дальнего похода в АТР

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц" и среднего морского танкера "Иркут" вернулись во Владивосток после выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Отряд боевых кораблей ТОФ вышел в дальний поход 1 апреля. В ходе дальнего плавания моряки посетили порты Филиппин, Вьетнама и Китая, приняли участие в международных российско-китайских военно-морских учениях "Морское взаимодействие-2019".

"В главной базе Тихоокеанского флота прошёл торжественный ритуал встречи отряда боевых кораблей. Командир ОБК капитан 1 ранга Сергей Алантьев доложил заместителю командующего флотом о том, что корабли вернулись из дальнего похода технически исправными и готовыми после пополнения необходимых запасов действовать по предназначению", - сказал Воскресенский.