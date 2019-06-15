Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T10:13Z
https://ria.ru/20190615/1555593483.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152148/67/1521486783_0:166:3265:2002_1036x0_80_0_0_11324cfecc90443c6d83cf0519c1d458.jpg
РИА Новости

Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после дальнего похода в АТР

Вчера, 10:13
983
© РИА Новости / Евгений БеленькийБПК Адмирал Виноградов и Адмирал Трибуц
БПК Адмирал Виноградов и Адмирал Трибуц
© РИА Новости / Евгений Беленький
БПК Адмирал Виноградов и Адмирал Трибуц. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц" и среднего морского танкера "Иркут" вернулись во Владивосток после выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Отряд боевых кораблей ТОФ вышел в дальний поход 1 апреля. В ходе дальнего плавания моряки посетили порты Филиппин, Вьетнама и Китая, приняли участие в международных российско-китайских военно-морских учениях "Морское взаимодействие-2019".
Учения ТОФ. Архивное фото
7 июня, 04:14
Боевые субмарины ТОФ провели "подводную торпедную дуэль" в Японском море
"В главной базе Тихоокеанского флота прошёл торжественный ритуал встречи отряда боевых кораблей. Командир ОБК капитан 1 ранга Сергей Алантьев доложил заместителю командующего флотом о том, что корабли вернулись из дальнего похода технически исправными и готовыми после пополнения необходимых запасов действовать по предназначению", - сказал Воскресенский.
По традиции морякам вручили жареных поросят. После этого прошел торжественный митинг. Церемония встречи завершилась общим прохождением военнослужащих соединения надводных кораблей ТОФ.
Эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии Судзунами, прибывший с деловым заходом во Владивосток, во время швартовки. 10 июня 2019
10 июня, 05:11
Японский миноносец прибыл во Владивосток для участия в учениях
1200000
Обсудить 0
Тихоокеанский флот ВМФ РоссииВладивостокБезопасность
Рекомендуем
Актер Андрей Гайдулян
Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Вид на порт в Анталье
Российские туристы пострадали в ДТП в Турции
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
Лента
новостей
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала "Чернобыль"
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает на торжественном мероприятии, посвященном Дню мира в Чеченской Республике, в Государственном театрально-концертном зале в Грозном. 16 апреля 2019
Кадыров: за инцидентом на границе с Дагестаном стоят "отдельные личности"
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с семьей пострадавших в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области
Дело о драке в Пензенской области переквалифицировали на статью об убийстве
В Ленинградской области грузовик въехал в остановку
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Медведчук рассказал "самый страшный" факт о Зеленском
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
Кровля здания упала на поезд на вокзале города Вязьма
В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил об угрозе "невиданного краха" американской экономики
Место подземного пожара в Киселевском городском округе Кемеровской области
Жителей Киселевска, просивших убежища в Канаде из-за экологии, переселят
В Петербурге водитель иномарки на скорости врезался в гипермаркет
В Петербурге водитель иномарки на скорости врезался в гипермаркет
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел мощный взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния