В Китае заявили о необходимости повышения уровня расчетов в нацвалютах

ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. России и Китаю следует укреплять сотрудничество в финансовой сфере, в частности, повысить уровень расчётов в нацвалютах, заявил в субботу заместитель председателя КНР Ван Цишань, выступая на втором российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству.

"Нужно укреплять сотрудничество в финансовой сфере, поддерживать функционирование российско-китайского инвестиционного форума инвестиционного развития, повысить уровень расчётов в нацвалютах и сотрудничество по платежным системам", - заявил Ван Цишань.

По его словам, сторонам необходимо разными путями предоставлять совместным проектам двух стран финансирование.