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РИА Новости

В Китае заявили о необходимости повышения уровня расчетов в нацвалютах

Вчера, 09:36
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Госсовета КНР Ван Цишань
Заместитель председателя Госсовета КНР Ван Цишань
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Госсовета КНР Ван Цишань. Архивное фото
ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. России и Китаю следует укреплять сотрудничество в финансовой сфере, в частности, повысить уровень расчётов в нацвалютах, заявил в субботу заместитель председателя КНР Ван Цишань, выступая на втором российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству.
"Нужно укреплять сотрудничество в финансовой сфере, поддерживать функционирование российско-китайского инвестиционного форума инвестиционного развития, повысить уровень расчётов в нацвалютах и сотрудничество по платежным системам", - заявил Ван Цишань.
По его словам, сторонам необходимо разными путями предоставлять совместным проектам двух стран финансирование.
Ван Цишань добавил, что сторонам необходимо планомерно улучшать деловую среду, повышать эффективность деятельности, создавать благоприятный бизнес-климат, обеспечивать защиту законных интересов предприятий.
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14 июня, 14:45
Россия предложила Монголии и Китаю наращивать расчеты в нацвалютах
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