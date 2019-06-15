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РИА Новости

Ближний Восток стал одним из самых кризисных регионов мира, заявил Роухани

Вчера, 09:34
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 15 июн – РИА Новости. Ближний Восток превратился в один из самых кризисных регионов мира, в том числе из-за вмешательства ряда стран в его дела, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Иностранное вмешательство ряда сил во внутренние дела стран Ближнего Востока, односторонняя политика, терроризм и экстремизм, вероломство в вопросах, связанных с международной безопасностью и миром, в том числе с СВПД, превратило наш регион в один из самых кризисных и нестабильных регионов в мире", - сказал Роухани в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Президент Ирана Хасан Роухани
14 июня, 10:44
Роухани: действия США представляют угрозу стабильности Ближнего Востока
По его словам, выход США из СВПД и неправомочные санкции, поддержанные другими странами, оказывают давление на Иран.
"Мы приняли решение о прекращении выполнения некоторых пунктов данного договора (СВПД – ред.). Мы будем продолжать свои исследования и работу в этом направлении", - отметил президент Ирана.
Он считает, что санкции США против Ирана - это нарушение права страны на самоопределение и грубое вмешательство во внутренние дела Ирана, поддержанные некоторые странами-союзниками США.
Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, Роухани заявил, что международное сообщество должно принять решение о незаконной оккупации Голанских высот в Сирии и переносе посольства США в Иерусалим.
"Иран играет активную роль в борьбе с терроризмом и экстремизмом в Ираке и Сирии, мы смогли предотвратить фильтрацию боевиков в другие страны", - сказал Роухани.
По его словам, задача СВМДА - в недопущении контроля одних стран над другими и наращивания производства оружия массового уничтожения.
"Иран декларирует свою готовность подписывать многосторонние и двусторонние договора в этом направлении", - добавил он.
Президент Ирана Хасан Роухани
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Хасан РоуханиБлижний ВостокИранВ мире
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