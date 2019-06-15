В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании" России в Прибалтике

Солдаты армии США рядом с батареей "Патриот" во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США "Патриот" в Литве

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Солдаты армии США рядом с батареей "Патриот" во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США "Патриот" в Литве

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В конгресс США внесли законопроект о сдерживании "российской агрессии" в Прибалтике, сообщает В конгресс США внесли законопроект о сдерживании "российской агрессии" в Прибалтике, сообщает RT

Автором документа стал член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Конэуэй. По его мнению, Россия пытается "ослабить" НАТО и воссоздать в Европе сферу своего влияния, для чего прибегает к "давлению и запугиванию".

В законопроекте изложены некоторые рекомендации для Пентагона. Так, если его примут, США должны будут оценить военные потребности Литвы, Латвии и Эстонии и "возглавить работу по укреплению сотрудничества" с этими странами.

Кроме того, Конэуэй предлагает рассмотреть вопрос расширения военного присутствия в Прибалтике.

"США должны изучить возможность предоставления странам Балтийского региона подвижных зенитно-ракетных комплексов дальнего действия, в том числе посредством эффективного использования механизмов распределения затрат и развертывания совместно с союзниками по НАТО с целью снижения финансового бремени принимающих государств", — говорится в документе.

Ранее в российском Совете безопасности заявили о наращивании сил НАТО у границ России. По словам заместителя секретаря Совбеза Михаила Попова, за два года численность контингента быстрого реагирования выросла с 25 до 40 тысяч человек, а в Прибалтике развернуты усиленные батальонные тактические группы.

Кроме того, реализуется американская инициатива "Три по 30". Она предусматривает готовность к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран блока в течение 30 суток.

Западные политики, в основном из Прибалтийских стран и Польши, постоянно говорят о "российской угрозе". При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать.