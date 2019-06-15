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РИА Новости

В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании" России в Прибалтике

Вчера, 09:23
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США рядом с батареей "Патриот" во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США "Патриот" в Литве
Солдаты армии США рядом с батареей Патриот во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США Патриот в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В конгресс США внесли законопроект о сдерживании "российской агрессии" в Прибалтике, сообщает RT.
Автором документа стал член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Конэуэй. По его мнению, Россия пытается "ослабить" НАТО и воссоздать в Европе сферу своего влияния, для чего прибегает к "давлению и запугиванию".
В законопроекте изложены некоторые рекомендации для Пентагона. Так, если его примут, США должны будут оценить военные потребности Литвы, Латвии и Эстонии и "возглавить работу по укреплению сотрудничества" с этими странами.
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6 мая, 12:38
Военный эксперт назвал причины возросшего интереса НАТО к ПрибалтикеПремьер Эстонии высоко оценил учения НАТО недалеко от российских границ. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что именно этот регион Североатлантический альянс предполагает максимально усилить.
Кроме того, Конэуэй предлагает рассмотреть вопрос расширения военного присутствия в Прибалтике.

"США должны изучить возможность предоставления странам Балтийского региона подвижных зенитно-ракетных комплексов дальнего действия, в том числе посредством эффективного использования механизмов распределения затрат и развертывания совместно с союзниками по НАТО с целью снижения финансового бремени принимающих государств", — говорится в документе.

Ранее в российском Совете безопасности заявили о наращивании сил НАТО у границ России. По словам заместителя секретаря Совбеза Михаила Попова, за два года численность контингента быстрого реагирования выросла с 25 до 40 тысяч человек, а в Прибалтике развернуты усиленные батальонные тактические группы.
Кроме того, реализуется американская инициатива "Три по 30". Она предусматривает готовность к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран блока в течение 30 суток.
Западные политики, в основном из Прибалтийских стран и Польши, постоянно говорят о "российской угрозе". При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы подобных планов, но просто пользуются поводом, чтобы разместить близ российских границ больше техники и батальонов.
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СШАВ мире
Популярные комментарии
Пора в Госдуму вносить законопроект о сдерживании США во всем мире и признании США государством спонсором терроризма и госпереворота в других странах.
15 июня, 09:34
Alex McDonalds
11421033
России пора разворачивать термоядерное оружие на Чукотке. К огромному сожалению, необходимо создавать прямую угрозу Вашингтону. Американский конгресс необходимо избавить от дурных иллюзий.
15 июня, 09:26
МСМаксим Солдусов
10311034
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