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РИА Новости

В Китае готов наращивать импорт российской сельхозпродукции

Вчера, 09:23
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. Китай готов наращивать импорт российской сельскохозяйственной продукции, заявил в субботу заместитель председателя КНР Ван Цишань, выступая на втором российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству.
"Отношения России и Китая пережили непростые 70 лет и становятся все более зрелыми, устойчивыми и крепкими. В последние годы стороны укрепляют политическое взаимное доверие, совершенствуют механизмы кооперации, достигают результатов в практическом сотрудничестве, активизируют гуманитарные обмены и поддерживают тесную координацию по международным вопросам", - заявил Ван Цишань.
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По его словам, "новая эпоха дает новые возможности, и развивать китайско-российские отношения на более высоком уровне – общий выбор народов двух стран".
"Китай готов постепенно увеличивать импорт российской сельскохозяйственной продукции и развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства по всей производственной цепи", - добавил Ван Цишань.
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