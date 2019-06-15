Путин заявил о "боях без правил" в международной экономике

ДУШАНБЕ, 15 июн — РИА Новости. Россия призывает объединить усилия для восстановления справедливости в мировой экономике и отказаться от "боев без правил". Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе.

В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению. Фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации. Владимир Путин президент России президент России

По словам президента, необходимо восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия.

"В качестве первого шага нужно хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу. Имею в виду товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование. Думаю, с этим трудно не согласиться", — добавил Путин.

Безопасность в Азии

Россия выступает за активизацию усилий по формированию системы равной и неделимой безопасности в Азии, основанной на принципах международного права и Уставе ООН, подчеркнул российский президент.

Он пояснил, что речь идет о таких принципах, как взаимное доверие, добрососедство, уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела.

По-настоящему устойчивой стабильности в Азии можно добиться лишь путем урегулирования кризисных ситуаций и конфликтов и последовательного противодействия террористической угрозе, считает Путин. Для этого, по его мнению, следует усиливать сотрудничество в противодействии террористическим группировкам.

"Важно делать все, чтобы не подпустить террористов к химическому, биологическому и иным видам оружия массового уничтожения, пресекать пропаганду экстремистских идей", — заявил российский лидер.

КНДР, Иран и Сирия

Что касается укрепления безопасности в Азии в целом, то глава российского государства отметил важность снижения напряженности на Корейском полуострове.

"Здесь нет и не может быть альтернативы мирному дипломатическому пути", — подчеркнул он.

При этом выход США из ядерной сделки с Ираном сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия, считает российский президент.

Единственным разумным решением в этой ситуации Россия полагает продолжение выполнения участниками плана своих обязательств и сама так и намерена поступать, добавил Путин.

Еще одной актуальной для обеспечения безопасности в Азии задачей он назвал долгосрочную стабилизацию в Сирии.