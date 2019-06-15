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РИА Новости

Путин заявил о "боях без правил" в международной экономике

Вчера, 09:15
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 15 июн — РИА Новости. Россия призывает объединить усилия для восстановления справедливости в мировой экономике и отказаться от "боев без правил". Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе.

В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению. Фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации.

Владимир Путин
президент России
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По словам президента, необходимо восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия.
"В качестве первого шага нужно хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу. Имею в виду товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование. Думаю, с этим трудно не согласиться", — добавил Путин.

Безопасность в Азии

Россия выступает за активизацию усилий по формированию системы равной и неделимой безопасности в Азии, основанной на принципах международного права и Уставе ООН, подчеркнул российский президент.
Он пояснил, что речь идет о таких принципах, как взаимное доверие, добрососедство, уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела.
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По-настоящему устойчивой стабильности в Азии можно добиться лишь путем урегулирования кризисных ситуаций и конфликтов и последовательного противодействия террористической угрозе, считает Путин. Для этого, по его мнению, следует усиливать сотрудничество в противодействии террористическим группировкам.
"Важно делать все, чтобы не подпустить террористов к химическому, биологическому и иным видам оружия массового уничтожения, пресекать пропаганду экстремистских идей", — заявил российский лидер.

КНДР, Иран и Сирия

Что касается укрепления безопасности в Азии в целом, то глава российского государства отметил важность снижения напряженности на Корейском полуострове.
"Здесь нет и не может быть альтернативы мирному дипломатическому пути", — подчеркнул он.
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При этом выход США из ядерной сделки с Ираном сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия, считает российский президент.
Единственным разумным решением в этой ситуации Россия полагает продолжение выполнения участниками плана своих обязательств и сама так и намерена поступать, добавил Путин.
Еще одной актуальной для обеспечения безопасности в Азии задачей он назвал долгосрочную стабилизацию в Сирии.
"Реальную отдачу приносит координация России, Ирана и Турции в астанинском формате. Сообща мы способствуем продвижению межсирийского процесса, включая формирование и запуск работы сирийского конституционного комитета", — подчеркнул Путин, отметив, что важно как можно скорее приступить к подготовке необходимых для нормализации в Сирии политических преобразований.
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