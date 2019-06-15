Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T09:57Z
https://ria.ru/20190615/1555592781.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155537/72/1555377262_0:0:3090:1739_1036x0_80_0_0_c0315733734471f8b6e0613e66a8abb0.jpg
РИА Новости

Ситуацию с КНДР можно решить только дипломатическим путем, заявил Путин

Вчера, 09:13
1950
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии отметил важность снижения напряженности на Корейском полуострове и подчеркнул, что нет альтернативы дипломатическому пути урегулирования ситуации с КНДР.
"Важно, чтобы страны-участницы Совещания по мере возможности способствовали усилию по снижению напряженности на полуострове, укреплению безопасности в северо-восточной Азии в целом", - заявил Путин на Совещании, которое проходит в Душанбе.
"Что касается ситуации на Корейском полуострове, здесь нет и не может быть альтернативы мирному дипломатическому пути", - подчеркнул Путин.
911002
Обсудить 0
Владимир ПутинКНДРВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил сотрудничество России, Ирана и Турции в Сирии
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал уделить внимание борьбе с экстремистами в Афганистане
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА. 14 июня 2019
Путин выступил за активизацию усилий по равной безопасности в Азии
Президент России Владимир Путин
Путин заявил о "боях без правил" в международной экономике
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о последствиях выхода США из договоренности по СВПД
Президент Ирана Хасан Роухани
Ближний Восток стал одним из самых кризисных регионов мира, заявил Роухани
Столица Бахрейна
Бахрейн призвал воздержаться от мер, которые могут дестабилизировать регион
Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа
Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины
Девушки с флагом Палестины в городе Газа
Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Участники СВМДА призвали увеличить взносы в БАПОР
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента. 12 июня 2019
Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
Бангладеш рассчитывает на помощь стран СВМДА по вопросу беженцев рохинджа
Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Участники СВМДА призвали страны продвигать меры по борьбе с коррупцией
Си Цзиньпин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества
Торговые споры надо решать путем диалога и консультаций, заявил Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган провели короткую беседу на ногах перед заседанием СВМДА
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния