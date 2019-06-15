Ситуацию с КНДР можно решить только дипломатическим путем, заявил Путин

ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии отметил важность снижения напряженности на Корейском полуострове и подчеркнул, что нет альтернативы дипломатическому пути урегулирования ситуации с КНДР.

"Важно, чтобы страны-участницы Совещания по мере возможности способствовали усилию по снижению напряженности на полуострове, укреплению безопасности в северо-восточной Азии в целом", - заявил Путин на Совещании, которое проходит в Душанбе.