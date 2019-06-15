Путин рассказал о последствиях выхода США из договоренности по СВПД

ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Выход США из договоренности по иранской сделке сказывается на режиме нераспространения ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе.
"Всех беспокоит и положение дел вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Выход США из этой договорённости значительно усложнил ее реализацию, негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия", - сказал Путин.
Он добавил, что единственным разумным решением в этой ситуации Россия полагает продолжение выполнения своих обязательств участниками плана.
"И Россия так и намерена поступать", - подчеркнул глава российского государства.