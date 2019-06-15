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РИА Новости
Война в Сирии

Путин оценил сотрудничество России, Ирана и Турции в Сирии

Вчера, 09:10
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Сотрудничество России, Ирана и Турции приносит реальную отдачу в Сирии, способствует продвижению межсирийского процесса, включая формирование и запуск конституционного комитета, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Другой крайне актуальной для обеспечения безопасности нашего региона задачей считаем долгосрочную стабилизацию в Сирии", - заявил Путин в Душанбе на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
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Он отметил, что при участии России большая часть сирийской территории возвращена под контроль законного правительства; сейчас созданы благоприятные условия для перехода страны к мирному строительству, возвращения в свои дома беженцев и внутренне перемещенных лиц.
"Реальную отдачу приносит координация России, Ирана и Турции в астанинском формате. Сообща мы способствуем продвижению межсирийского процесса, включая формирование и запуск работы сирийского конституционного комитета", - подчеркнул российский лидер.
"Важно как можно скорее приступить к подготовке необходимых для нормализации в Сирии политических преобразований", - заявил он.
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