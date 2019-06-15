Путин оценил сотрудничество России, Ирана и Турции в Сирии

ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Сотрудничество России, Ирана и Турции приносит реальную отдачу в Сирии, способствует продвижению межсирийского процесса, включая формирование и запуск конституционного комитета, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Другой крайне актуальной для обеспечения безопасности нашего региона задачей считаем долгосрочную стабилизацию в Сирии", - заявил Путин в Душанбе на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Он отметил, что при участии России большая часть сирийской территории возвращена под контроль законного правительства; сейчас созданы благоприятные условия для перехода страны к мирному строительству, возвращения в свои дома беженцев и внутренне перемещенных лиц.

"Реальную отдачу приносит координация России, Ирана и Турции в астанинском формате. Сообща мы способствуем продвижению межсирийского процесса, включая формирование и запуск работы сирийского конституционного комитета", - подчеркнул российский лидер.