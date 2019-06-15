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РИА Новости

Путин призвал уделить внимание борьбе с экстремистами в Афганистане

Вчера, 09:08
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) заявил о необходимости пресекать пропаганду экстремистских идей на азиатском пространстве и уделить внимание борьбе с экстремистами в Афганистане.
"Безусловно, по-настоящему устойчивой стабильности в Азии можно добиться лишь путем урегулирования кризисных ситуаций и конфликтов, последовательного противодействия террористической угрозе", - заявил Путин в ходе саммита, который проходит в Душанбе.
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Он отметил, что для этого следует наращивать сотрудничество по выявлению и нейтрализации террористических группировок, блокированию их финансовой подпитки, в том числе за счет наркотрафика.
"Важно делать все, чтобы не подпустить террористов к химическому, биологическому и иным видам оружия массового уничтожения, пресекать пропаганду экстремистских идей", - подчеркнул российский лидер.
Особого внимания, по его словам, требует ситуация в Афганистане, "где радикальные экстремистские организации, в том числе выдавленные с Ближнего Востока, вновь активизируют свою деятельность".
Путин отметил, что Россия оказывает всяческое содействие межафганскому диалогу. Так, напомнил он, в феврале и в конце мая в Москве прошло два раунда переговоров представителей всех ключевых общественно-политических сил Афганистана и радикального движения "Талибан".
"В качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества наша страна будет делать все для реализации принятой на завершившемся вчера в Бишкеке саммите этой организации дорожной карты по расширению взаимодействия с Афганистаном в вопросах безопасности, экономики и гуманитарной сфере", - заверил президент РФ.
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