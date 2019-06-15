Путин призвал уделить внимание борьбе с экстремистами в Афганистане

ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) заявил о необходимости пресекать пропаганду экстремистских идей на азиатском пространстве и уделить внимание борьбе с экстремистами в Афганистане.

"Безусловно, по-настоящему устойчивой стабильности в Азии можно добиться лишь путем урегулирования кризисных ситуаций и конфликтов, последовательного противодействия террористической угрозе", - заявил Путин в ходе саммита, который проходит в Душанбе.

Он отметил, что для этого следует наращивать сотрудничество по выявлению и нейтрализации террористических группировок, блокированию их финансовой подпитки, в том числе за счет наркотрафика.

"Важно делать все, чтобы не подпустить террористов к химическому, биологическому и иным видам оружия массового уничтожения, пресекать пропаганду экстремистских идей", - подчеркнул российский лидер.

Особого внимания, по его словам, требует ситуация в Афганистане, "где радикальные экстремистские организации, в том числе выдавленные с Ближнего Востока, вновь активизируют свою деятельность".

Путин отметил, что Россия оказывает всяческое содействие межафганскому диалогу. Так, напомнил он, в феврале и в конце мая в Москве прошло два раунда переговоров представителей всех ключевых общественно-политических сил Афганистана и радикального движения "Талибан".