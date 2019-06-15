Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

У греков Троицкая суббота входит в число "дней всех душ", когда во время панихиды Православная церковь поминает всех христиан. По традиции считается, что в день Пятидесятницы Святой дух сошел на землю, чтобы привести людей (как живых, так и умерших) к вечному спасению.

Святой Василий Великий, составивший молитвы вечерни Пятидесятницы, говорит в них, что "Господь наипаче в этот день благоволит принимать молитвы об умерших и даже находящихся в аду". То есть Троицкую субботу отличает от других родительских суббот то, что в этот день нужно молиться за всех людей, даже за тех, кто попал в ад: церковь верит, что соборная заупокойная молитва для них — большая помощь.