Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T12:35Z
https://ria.ru/20190615/1555592569.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149922/11/1499221170_0:233:3060:1954_1036x0_80_0_0_4cf3e187546c1d9005553696c6215bc4.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

Вчера, 08:56
27365
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМорской собор в Кронштадте
Морской собор в Кронштадте
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В России наступила Троицкая родительская суббота — в православной традиции это день общеправославного поминовения усопших.
У греков Троицкая суббота входит в число "дней всех душ", когда во время панихиды Православная церковь поминает всех христиан. По традиции считается, что в день Пятидесятницы Святой дух сошел на землю, чтобы привести людей (как живых, так и умерших) к вечному спасению.
Святой Василий Великий, составивший молитвы вечерни Пятидесятницы, говорит в них, что "Господь наипаче в этот день благоволит принимать молитвы об умерших и даже находящихся в аду". То есть Троицкую субботу отличает от других родительских суббот то, что в этот день нужно молиться за всех людей, даже за тех, кто попал в ад: церковь верит, что соборная заупокойная молитва для них — большая помощь.
164714619
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеРоссия
Популярные комментарии
У нас демократическая страна. и даже каждый может стать президентом. Тем паче - никто не заставляет читать новости про Бога. :-\
15 июня, 10:25
ПАПров Агиценович Зак
800006
Рекомендуем
Берег острова Шикотан со стороны Южно-Курильского пролива. Архивное фото
Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили
РИА
Новости
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала "Чернобыль"
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе. Архивное фото
Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5G
Брошенная ранее в московской квартире девочка отметила день рождения
Лента
новостей
Актер Андрей Гайдулян
Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
Солдаты армии США рядом с батареей Патриот во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США Патриот в Литве
В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании" России в Прибалтике
Северо-Крымский канал. Архивное фото
В Крыму заявили, что водная блокада обернулась для Киева фиаско
Клиент в офисе Сбербанка. Архивное фото
В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
Продюсер Бари Алибасов продемонстрировал свою квартиру в Москве
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Протарас, Кипр
В гости к греческим богам: чем заняться на Кипре
Торт, ваза, мороженое: Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
Бари Алибасов в своей квартире
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел мощный взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния