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РИА Новости

В США задержали мужчину за попытку проникнуть на территорию Белого дома

Вчера, 08:35
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сотрудники Секретной службы США задержали неизвестного, который пытался проникнуть на территорию Белого дома рядом со зданием американского министерства финансов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление службы.
"Человек пытался пересечь защитное ограждение с северо-западной стороны ограды здания министерства финансов рядом с Пенсильвания-авеню. Он был немедленно задержан сотрудниками Секретной службы и взят под стражу", - цитирует телеканал заявление службы.
Задержанному предъявлены обвинения в нападении на полицейского и попытки незаконного проникновения, его имя не называется. Сейчас его делом занимается полиция Вашингтона.
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