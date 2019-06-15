В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В пятницу Народная милиция ЛНР заявляла о пяти обстрелах со стороны ВС Украины за сутки.

"За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, зенитные установки ЗУ-23/2, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказали в пресс-службе ведомства.