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РИА Новости

Халид аль-Фалих надеется достичь баланса на нефтяном рынке до 2020 года

Вчера, 08:15
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фали
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фали
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фали. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил надежду на достижение баланса на нефтяном рынке до наступления 2020 года, передает агентство Рейтер.
"Мы надеемся, что мы сможем сбалансировать рынок до следующего года. Мы работаем над этим", - заявил аль-Фалих журналистам на полях встречи министров энергетики и окружающей среды "большой двадцатки" в японском городе Каруидзава.
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ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки.
Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи - на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Исключения истекли 2 мая этого года. Ближайшее заседание стран-участниц ОПЕК+ планируется на 2-4 июля, сообщил на прошлой неделе глава Минэнерго РФ.
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ОПЕКСаудовская АравияЭкономика
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