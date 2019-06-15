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РИА Новости

Акимов рассказал о перспективах поставок сои и молока в Китай

Вчера, 08:13
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Архивное фото
ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. Россия имеет довольно амбициозные планы по увеличению поставок сои в Китай, а также хорошие перспективы по молоку, заявил журналистам в субботу вице-премьер РФ Максим Акимов.
"Мы намерены менять структуру наших (торговых – ред.) отношений (с Китаем – ред.), торговля сельхозпродукцией здесь также имеет важное значение, и в том числе соя, у нас амбициозные планы", - заявил Акимов на полях VI российско-китайского ЭКСПО.
Он сообщил, что уже подписан документ по выходу на объем в 3,7 миллиона тонн по поставке сои и продуктов из сои, "но, конечно, это не только эта культура, у нас большие перспективы и по молоку, мы открыли рынок замороженной курятины, продолжаем развивать здесь торговое сотрудничество".
"Я думаю, что на любой продовольственный запрос наших китайских друзей Россия готова дать очень хорошее предложение", - добавил Акимов.
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
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