Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну

КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию на несколько дней, чтобы провести время с семьей, сообщили в пресс-службе партии.

Накануне на заседании Национального политического совета Демпартия решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. После этого местные СМИ стали писать, что члены ДПМ и их приближенные покидают страну на частных самолетах. Как сообщал телеканал Jurnal TV, в их числе был и Плахотнюк.

"Уточняем, что Владимир Плахотнюк уехал из страны на несколько дней к своей семье", — говорится в сообщении на сайте ДПМ.

В начале июня в Молдавии вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство.

Но Конституционный суд объявил эти решения незаконными, а парламент со своей стороны обвинил находившуюся у власти ДПМ в попытке через судей узурпировать власть.