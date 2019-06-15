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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну

Вчера, 08:13
31632
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЛидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию на несколько дней, чтобы провести время с семьей, сообщили в пресс-службе партии.
Накануне на заседании Национального политического совета Демпартия решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. После этого местные СМИ стали писать, что члены ДПМ и их приближенные покидают страну на частных самолетах. Как сообщал телеканал Jurnal TV, в их числе был и Плахотнюк.
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"Уточняем, что Владимир Плахотнюк уехал из страны на несколько дней к своей семье", — говорится в сообщении на сайте ДПМ.
В начале июня в Молдавии вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство.
Но Конституционный суд объявил эти решения незаконными, а парламент со своей стороны обвинил находившуюся у власти ДПМ в попытке через судей узурпировать власть.
На следующий день Конституционный суд назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа временно исполняющим обязанности президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Однако президент Игорь Додон позже аннулировал этот указ.
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Политический кризис в МолдавииВладимир ПлахотнюкМолдавияВ мире
Популярные комментарии
Если лодку раскачать не удалось, выход один - бежать! К семье, живущей за границей и к своим патронами получения дальнейшей инструкции! А что им делать в нищей стране, если всё награбленное и отнятое у народа дано на Западе?! И такая реальность во всех странах бывшего СССР!
15 июня, 08:58
zavval
7011404
Это теперь так называется? Покинул страну на несколько дней, чтобы побыть с семьёй? Скажите уж проще крыса убежала, чтобы ее не забили.
15 июня, 09:31
Alex McDonalds
3011002
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