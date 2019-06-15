В России разработают дорожную карту по работе с Китаем в сфере связи

ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. Министерство связи и массовых коммуникаций и министерство промышленности и торговли РФ получили поручение подготовить дорожную карту по развитию контактов в сфере связи с Китаем, заявил журналистам в субботу вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Мы очень внимательно смотрим за опытом китайских коллег и в ходе ПМЭФ мы с нашими китайскими друзьями наметили очень большую программу сотрудничества, поручили министерству связи и массовых коммуникаций, министерству промышленности и торговли подготовить дорожную карту по развитию контактов в этой сфере", - заявил Акимов на полях VI российско-китайского ЭКСПО, отвечая на вопрос о перспективах наращивания сотрудничества РФ и КНР в сфере связи.