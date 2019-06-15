Минюст США: Мнучин не был обязан предоставлять налоговые декларации Трампа

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США пришло к выводу, что министр финансов Стивен Мнучин не был обязан предоставлять налоговые декларации президента страны Дональда Трампа палате представителей, сообщатся в юридическом заключении, опубликованном на официальном Министерство юстиции США пришло к выводу, что министр финансов Стивен Мнучин не был обязан предоставлять налоговые декларации президента страны Дональда Трампа палате представителей, сообщатся в юридическом заключении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

"Хотя исполнительной ветви власти следует относиться с должным почтением и уважением к запросам Конгресса, министерство финансов не было обязано безоговорочно принимать заявленную цель комитета, и на основании всех фактов и обстоятельств мы согласились, что у комитета не было легитимной законодательной цели для его запроса", - говорится в документе.

В начале апреля стало известно, что глава комитета по налогам палаты представителей США демократ Ричард Нил запросил у налоговой службы США (входит в минфин) налоговые декларации Трампа с 2013 по 2018 год, поставив срок 10 апреля. Однако глава минфина Стивен Мнучин, в ведении которого находится эта служба, отклонил просьбу палаты.

Кроме того, комитеты по разведке и финансовым услугам палаты представителей США затребовали повестками информацию о финансах Трампа и бизнесе банков с Россией. В числе банков, которым были направлены повестки, - Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase, а также Deutsche Bank, который на протяжении двух десятилетий вел бизнес с Трампом.