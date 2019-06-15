Минюст США: Мнучин не был обязан предоставлять налоговые декларации Трампа

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США пришло к выводу, что министр финансов Стивен Мнучин не был обязан предоставлять налоговые декларации президента страны Дональда Трампа палате представителей, сообщатся в юридическом заключении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
"Хотя исполнительной ветви власти следует относиться с должным почтением и уважением к запросам Конгресса, министерство финансов не было обязано безоговорочно принимать заявленную цель комитета, и на основании всех фактов и обстоятельств мы согласились, что у комитета не было легитимной законодательной цели для его запроса", - говорится в документе.
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В начале апреля стало известно, что глава комитета по налогам палаты представителей США демократ Ричард Нил запросил у налоговой службы США (входит в минфин) налоговые декларации Трампа с 2013 по 2018 год, поставив срок 10 апреля. Однако глава минфина Стивен Мнучин, в ведении которого находится эта служба, отклонил просьбу палаты.
Кроме того, комитеты по разведке и финансовым услугам палаты представителей США затребовали повестками информацию о финансах Трампа и бизнесе банков с Россией. В числе банков, которым были направлены повестки, - Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase, а также Deutsche Bank, который на протяжении двух десятилетий вел бизнес с Трампом.
Трамп еще до избрания в 2016 году отказывался предоставить общественности свои налоговые декларации, а его оппоненты пытались добиться обнародования этих документов, подозревая главу государства в финансовых нарушениях. Газета New York Times проводила специальное расследование в отношении налоговых деклараций Трампа, которые фактически демонстрируют убыточность большинства его проектов. Президент США это оспаривает. Некоторые эксперты полагают, что публикация налоговой декларации может нанести большой ущерб репутации президента, поскольку раскроет его бизнес-провалы.
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