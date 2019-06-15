Глава МИД Приднестровья прокомментировал ситуацию в Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о заинтересованности властей непризнанной республики в мирном развитии событий в Молдавии, отметив, что внутриполитические кризисы в "соседнем государстве" стали регулярным явлением.
"Наша позиция заключается в том, что мы, конечно, заинтересованы в стабильности в соседнем государстве, в мирном развитии событий. И, безусловно, главный наш интерес – переговорный процесс по широкой социально-гуманитарной повестке", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
11 июня, 16:18Политолог: в Молдавии сложилась "уникальная ситуация" Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии. В эфире радио Sputnik заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров высказал мнение о том, как будет складываться ситуация в стране.