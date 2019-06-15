Глава МИД Приднестровья прокомментировал ситуацию в Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о заинтересованности властей непризнанной республики в мирном развитии событий в Молдавии, отметив, что внутриполитические кризисы в "соседнем государстве" стали регулярным явлением.

"Наша позиция заключается в том, что мы, конечно, заинтересованы в стабильности в соседнем государстве, в мирном развитии событий. И, безусловно, главный наш интерес – переговорный процесс по широкой социально-гуманитарной повестке", - сказал Игнатьев в эфире телеканала " Первый Приднестровский ".

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.