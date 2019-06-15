Приоритет в создании сетей 5G получат российские компании, заявил Акимов

ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. Приоритет в создании и развитии сетей 5G на территории РФ будет отдан российским компаниям, заявил журналистам в субботу вице-премьер РФ Максим Акимов.

Акимов отметил, что в настоящий момент прорабатывается вопрос с частотами и частотным диапазоном, "сроки остаются, у нас два года на решение вопроса с частотами".

"Мы ведем этот разговор в том числе и с производителями оборудования, а значительная их часть – это поставщики решений из Китая, так, чтобы нам с одной стороны соответствовать мировой повестке, но и что важно, обеспечить локализацию решений в России, и, безусловно, участие российских компаний, российских поставщиков, российских вендоров в строительстве сетей связи пятого поколения, здесь мы настроены очень решительно", - заявил Акимов.

По его словам, "весь российский потенциал, который наличествует и который мы за ближайшие два года успеем создать, будет точно задействован в строительстве сетей связи пятого поколения".

"Эту работу сейчас возглавляет корпорация "Ростех", потому что нам нужен какой-то интегратор, но мы с большим оптимизмом смотрим, этот рынок точно будет, ни у кого не осталось никаких сомнений", - сказал он.