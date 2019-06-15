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РИА Новости

Приоритет в создании сетей 5G получат российские компании, заявил Акимов

Вчера, 07:39
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© РИА Новости / Максим Туманов / Перейти в фотобанкОткрытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе. Архивное фото
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Туманов
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ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. Приоритет в создании и развитии сетей 5G на территории РФ будет отдан российским компаниям, заявил журналистам в субботу вице-премьер РФ Максим Акимов.
Акимов отметил, что в настоящий момент прорабатывается вопрос с частотами и частотным диапазоном, "сроки остаются, у нас два года на решение вопроса с частотами".
"Мы ведем этот разговор в том числе и с производителями оборудования, а значительная их часть – это поставщики решений из Китая, так, чтобы нам с одной стороны соответствовать мировой повестке, но и что важно, обеспечить локализацию решений в России, и, безусловно, участие российских компаний, российских поставщиков, российских вендоров в строительстве сетей связи пятого поколения, здесь мы настроены очень решительно", - заявил Акимов.
По его словам, "весь российский потенциал, который наличествует и который мы за ближайшие два года успеем создать, будет точно задействован в строительстве сетей связи пятого поколения".
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"Эту работу сейчас возглавляет корпорация "Ростех", потому что нам нужен какой-то интегратор, но мы с большим оптимизмом смотрим, этот рынок точно будет, ни у кого не осталось никаких сомнений", - сказал он.
В конце мая Акимов сообщил, что правительство планирует заключить соглашения с крупными компаниями по развитию высокотехнологичных отраслей в РФ. В соглашениях будут зафиксированы обязательства по разработке и принятию подробных дорожных карт по развитию каждого из направлений до 2024 года включительно. Ответственным за направление по 5G станет консорциум "Ростелекома" и "Ростеха". При этом в процесс должны быть вовлечены все сильные игроки рынка.
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5GМаксим АкимовРоссияЭкономика
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