Акимов: российские регионы готовы увеличить экспорт энергоресурсов в Китай

ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. Российские регионы готовы увеличить экспорт в Китай энергетических ресурсов, электрооборудования, авиационных двигателей и продукции сельского хозяйства, заявил в субботу вице-премьер РФ Максим Акимов, выступая на втором российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству.

По его словам, приоритетным направлением совместной деятельности является совершенствование транспортной инфраструктуры, модернизация и увеличение пропускной способности железнодорожных магистралей. Развитие международных транзитных транспортных коридоров, морских портов позволит китайской стороне не только участвовать в коммерчески эффективных проектах, но и обеспечит доступ грузоотправителям из Китая к альтернативным транспортным маршрутам через Россию, добавил он.