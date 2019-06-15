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РИА Новости

Акимов: российские регионы готовы увеличить экспорт энергоресурсов в Китай

Вчера, 07:23
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Максим Акимов. Архивное фото
Вице-премьер РФ Максим Акимов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Вице-премьер РФ Максим Акимов. Архивное фото
ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. Российские регионы готовы увеличить экспорт в Китай энергетических ресурсов, электрооборудования, авиационных двигателей и продукции сельского хозяйства, заявил в субботу вице-премьер РФ Максим Акимов, выступая на втором российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству.
"Российские регионы готовы увеличить экспорт в КНР энергетических ресурсов, руд, электрооборудования, авиационных двигателей, товаров для атомной отрасли, химической промышленности, конечно, продукции сельского хозяйства", - заявил Акимов.
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По его словам, приоритетным направлением совместной деятельности является совершенствование транспортной инфраструктуры, модернизация и увеличение пропускной способности железнодорожных магистралей. Развитие международных транзитных транспортных коридоров, морских портов позволит китайской стороне не только участвовать в коммерчески эффективных проектах, но и обеспечит доступ грузоотправителям из Китая к альтернативным транспортным маршрутам через Россию, добавил он.
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Максим АкимовКитайРоссияЭкономика
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