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РИА Новости

В правительстве оценили потенциал межрегионального сотрудничества с Китаем

Вчера, 07:14
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Архивное фото
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Архивное фото
ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. Российские регионы готовы предложить китайским партнерам совместную реализацию проектов в электроэнергетике, добывающей промышленности, развивать сотрудничество в области авиастроения и телекоммуникаций, заявил в субботу вице-премьер РФ Максим Акимов, выступая на втором российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству.
"Конечно, потенциал российско-китайского межрегионального и приграничного сотрудничества далеко не исчерпан, реализован не в полной мере. Наиболее актуальной задачей является расширение инвестиционного сотрудничества", - заявил Акимов.
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По его словам, "российские регионы готовы предложить китайским партнерам совместную реализацию проектов в электроэнергетике, добывающей промышленности, транспорте, логистике, в среднесрочной перспективе на передний план при благоприятных условиях выйдет сотрудничество в области авиастроения, телекоммуникаций, в других высокотехнологичных отраслях".
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