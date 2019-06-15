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РИА Новости

По делу о драке в Пензенской области задержали более 170 человек

Вчера, 07:07
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 170 человек пришлось доставить в полицию для установления предполагаемых участников драки в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которой погиб один человек и несколько пострадали, три участника конфликта задержаны, сообщается на сайте СУСК РФ по Пензенской области.
Ранее в УМВД по области сообщили, что вечером в четверг конфликт, переросший в драку, возник между жителями Чемодановки на бытовой почве, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы. В пятницу СУСК по региону сообщило, что один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным минздрава области, второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии в реанимации. СК и полиция расследуют уголовные дела.
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"Следователями допрошено 21 лицо в качестве свидетеля, проведено 22 обыска, 9 осмотров места происшествия, назначено 5 экспертиз, что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки – участников конфликта.... В настоящее время в органы внутренних дел доставлено 174 лица", - говорится в сообщении.
В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором убернатор области Иван Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В УМВД по региону сообщили, что сельчане во время схода перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации. По словам Белозерцева, ситуация в Чемодановке нормальная и взята под контроль.
Ранее в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Белозерцев, ранее комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов.
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