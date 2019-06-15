Дело о драке в Пензенской области переквалифицировали на статью об убийстве

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Уголовное дело, возбужденное после драки в селе Чемодановка (Пензенская область), переквалифицировали на статью об убийстве, сообщает областной главк Следственного комитета.

Речь идет о статьях "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений".

Первоначально дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Для установления предполагаемых участников драки в полицию доставили 174 человека.

В качестве свидетелей следователи допросили 21 человека. Кроме того, они провели 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначили пять экспертиз. По итогам работы правоохранителей задержаны три участника конфликта.

Конфликт в Чемодановке

По данным МВД, конфликт на бытовой почве между жителями Чемодановки возник вечером 13 июня, затем он перерос в драку. Пострадали не менее пяти человек, двоим из них потребовалась госпитализация. Позже один мужчина умер, второй находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей.

На следующий день жители устроили массовый сход, во время которого перекрыли трассу М-5 "Урал", однако спустя некоторое время разошлись и освободили дорогу.