Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T06:54Z
https://ria.ru/20190615/1555591504.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155559/44/1555594489_0:123:960:663_1036x0_80_0_0_290f5ff7f73f52b210641c13c72db265.jpg
РИА Новости

Дело о драке в Пензенской области переквалифицировали на статью об убийстве

Вчера, 06:54
61634
© Фото : Instagram аккаунт губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с семьей пострадавших в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с семьей пострадавших в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области
© Фото : Instagram аккаунт губернатора Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с семьей пострадавших в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Уголовное дело, возбужденное после драки в селе Чемодановка (Пензенская область), переквалифицировали на статью об убийстве, сообщает областной главк Следственного комитета.
Речь идет о статьях "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений".
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации. 14 июня 2019
14 июня, 21:27
Пензенский губернатор прокомментировал драку в селе Чемодановка
Первоначально дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Для установления предполагаемых участников драки в полицию доставили 174 человека.
В качестве свидетелей следователи допросили 21 человека. Кроме того, они провели 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначили пять экспертиз. По итогам работы правоохранителей задержаны три участника конфликта.

Конфликт в Чемодановке

По данным МВД, конфликт на бытовой почве между жителями Чемодановки возник вечером 13 июня, затем он перерос в драку. Пострадали не менее пяти человек, двоим из них потребовалась госпитализация. Позже один мужчина умер, второй находится в реанимации в тяжелом состоянии.
В группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей.
На следующий день жители устроили массовый сход, во время которого перекрыли трассу М-5 "Урал", однако спустя некоторое время разошлись и освободили дорогу.
Губернатор Иван Белозерцев заверил жителей, что виновных накажут по закону. По его словам, ситуацию взяли под контроль власти и региональное управление МВД. Он также призвал воздержаться от преждевременных выводов и решить конфликт мирно, путем переговоров.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
14 июня, 21:36
Пензенский губернатор пообещал наказать виновных в драке в Чемодановке
87991724993
Обсудить 47
Массовая драка в Пензенской областиСК РФПензенская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Пока дороги не перекрыли ,не шевелились ,а когда народ поднялся ,не вынося уже терпеть наглое ,хамское отношение к нему ,так аж губернатор приехал.
15 июня, 09:05
Данил Некипелов
9210121
надо бы и цыганам свое государство по типу израиля где нить вблизи американщины-почто народ мучается
15 июня, 08:47
Вова Конкретный
8091005
Рекомендуем
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
РИА
Новости
Жители села под Пензой устроили массовый сход
Берег острова Шикотан со стороны Южно-Курильского пролива. Архивное фото
Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили
Кадры задержания участников драки в селе Чемодановка под Пензой
Опубликовано видео задержания трех участников драки в Пензенской области
Лента
новостей
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
В Петербурге неизвестные расстреляли полицейский УАЗ
"Все еще на свободе": кто расстрелял сотрудников ОМОНа в Петербурге
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Голунов рассказал, кто избил его во время задержания
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе. Архивное фото
Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5G
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
Британские военные
Посольство ответило на "переориентирование" британского спецназа на Россию
Клиент в офисе Сбербанка. Архивное фото
В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала "Чернобыль"
Актер Андрей Гайдулян
Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
Брошенная ранее в московской квартире девочка отметила день рождения
Протарас, Кипр
В гости к греческим богам: чем заняться на Кипре
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48В пензенском селе сгорел жилой дом
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел мощный взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
Лента новостейМолния