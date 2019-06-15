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РИА Новости

В кабмине рассказали, что препятствует росту товарооборота России и Китая

Вчера, 06:45
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Архивное фото
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Архивное фото
ХАРБИН (Китай), 15 июн - РИА Новости. Россия и Китай полны решимости достичь взаимного товарооборота в 200 миллиардов долларов, но добиться этого без снятия существующих ограничений невозможно, заявил журналистам в субботу вице-премьер РФ Максим Акимов.
"Не даром лидеры наших стран столько внимания уделяют не только торгово-экономической, но и гуманитарной повестке, будут укрепляться контакты между людьми - будет укрепляться дружба, и в торгово-экономической сфере все будет хорошо. А у нас, действительно, все хорошо: мы растем, достигли высокой отметки в нашей взаимной торговле - 108 миллиардов долларов. И мы полны решимости достичь планки в 200 миллиардов долларов торгового оборота, но важно, какой он будет иметь характер", - заявил Акимов на полях VI российско-китайского ЭКСПО.
Он подчеркнул, что "в некоторых сферах у нас сохраняются ограничения, наши команды работают, чтобы их снять, потому что мы не решим поставленную главами государств задачу по достижению объема в 200 миллиардов долларов взаимного товарооборота, если мы эти ограничения не снимем".
"Я уверен, что в ближайший год у нас будут новые результаты", - добавил он.
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