Жители села под Пензой устроили массовый сход

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Жители села Чемодановка в Пензенской области в пятницу устроили массовый сход, во время которого перекрыли трассу М-5 "Урал". Спустя некоторое время участники разошлись и освободили дорогу.

Причиной произошедшего стал конфликт между жителями, в результате которого пострадали несколько человек, двое госпитализированы. Впоследствии 34-летний мужчина умер в больнице, второй находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным МВД, переросший в драку конфликт произошел между жителями на бытовой почве. В группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" сообщалось, что он возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям жителей.

СК возбудило уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Позже его переквалифицировали на статью "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений".

Для установления предполагаемых участников конфликта в полицию были доставлены 174 человека. Следователи допросили в качестве свидетеля 21 человека. Проведено 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначено пять экспертиз. По итогам работы правоохранителей задержаны три участника драки.

С целью пресечения возможных массовых беспорядков в Бессоновском районе ввели план "Вулкан".

Реакция власти

На сходе губернатор Иван Белозерцев заверил жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону.

Губернатор заявил, что ситуация находится на жестком контроле властей и регионального УМВД, и призвал воздержаться от преждевременных выводов.

Глава региона пообещал, что власти возьмут на себя организацию похорон мужчины, погибшего в результате драки, а также окажут любую другую помощь его родственникам. Он посетил его семью и выразил соболезнования.

Также Белозерцев возглавил оперативный штаб в Чемодановке. "Проблема очень серьезная, но она взята под контроль… Штаб будет работать, пока здесь не будет наведен порядок. Сейчас обстановка нормальная", - заявил он.

Мирное решение конфликта

Губернатор призвал решать конфликт мирно, путем переговоров, и региональная власть выступит организатором этого диалога.

"Произошла трагедия, но это не значит, что надо мстить и убивать. Все мы - граждане Российской Федерации, и это значит, что наказать виновных нужно в рамках закона", — подчеркнул он.

Глава региона заверил, что будет находиться в селе столько, сколько потребуется для нормализации обстановки.

"Мы должны обеспечить безопасность всех граждан, другого пути у нас нет, но все разногласия должны решаться мирным путем", — сказал он.

Комментируя заявления отдельных граждан о необходимости выселить из Чемодановки представителей одной из сторон конфликта, Белозерцев указал на необходимость применения законных методов определения места жительства людей.

"Если нет оснований для проживания, к ним будут приниматься меры, чтобы здесь они не проживали. По каждой ситуации мы разберемся", - сказал он.

При этом, по его словам, будет определен круглосуточный телефон, на который будут приниматься вопросы сельчан.