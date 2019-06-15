СМИ: в Гонконге приостановят рассмотрение поправок к закону об экстрадиции

ПЕКИН, 15 июн - РИА Новости. Правительство Гонконга собирается в субботу в полдень объявить о приостановке рассмотрения поправок к зону об экстрадиции, которые вызвали многотысячные акции протеста, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.
По данным издания, это решение было принято по итогам совещания центральных властей Китая, которое состоялось в Шэньчжэне. Сообщается, что чиновники обсуждали "за" и "против" приостановки рассмотрения законопроекта, а не полной его отмены.
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По словам ещё одного источника, глава администрации Гонконга Кэрри Лэм поздно ночью провела заседание с ключевыми чиновниками правительства города, ожидается, что ещё одно совещание состоится в субботу утром.
В среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими.
Глава полиции Гонконга назвал столкновения "массовыми беспорядками", заявив, что у полиции не остается другого выбора, как применить силу. В итоге в ход пошли перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. В результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека в возрасте от 15 до 66 лет, полиция арестовала 11 человек за беспорядки.
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