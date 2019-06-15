Саммит G20 в Осаке будут охранять более 25 тысяч полицейских

ТОКИО, 15 июн - РИА Новости. До 30 тысяч человек, включая лидеров государств, членов делегаций и журналистов, съедутся в японский город Осака на запланированный на 28-29 июня саммит стран "большой двадцатки", их безопасность будут обеспечивать более 25 тысяч полицейских.

Об этом, по информации агентства Киодо , заявил глава Главного полицейского управления по префектуре Осака Такахиса Исида в ходе смотра сотрудников правопорядка в субботу.

Примечательно, что столько же сотрудников полиции было задействовано для обеспечения безопасности в ходе визита всего лишь одного лидера - президента США Дональда Трампа - в мае этого года.

В связи с проведением саммита в городе будут введены серьезные ограничения для транспорта, а также будет запрещено пользоваться камерами хранения на крупных железнодорожных станциях. На центральном вокзале Осаки и с улиц в районе проведения саммита уберут все мусорные баки.