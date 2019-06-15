В Сербии начались международные учения "Славянское братство — 2019"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Международные учения "Славянское братство — 2019" с участием Сербии, России и Белоруссии начались в сербском Панчево, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Отмечается, что в учениях принимают участие около 700 военнослужащих из трех стран, более 50 единиц военной техники, пять самолетов ВТА и три беспилотных летательных аппарата. "От РФ в учениях принимают участие военнослужащие одного из десантно-штурмовых полков Псковского соединения ВДВ", — добавляется в сообщении.