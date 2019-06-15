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РИА Новости

В Сербии начались международные учения "Славянское братство — 2019"

Вчера, 06:04
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСербские военнослужащие в ходе учений "Славянское братство". Архивное фото
Сербские военнослужащие в ходе учений Славянское братство. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сербские военнослужащие в ходе учений "Славянское братство". Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Международные учения "Славянское братство — 2019" с участием Сербии, России и Белоруссии начались в сербском Панчево, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Совместные учения проходят с 14 по 27 июня.
"На базе специальной бригады армии Сербии в городе Панчево состоялось торжественное открытие международного российско-сербско-белорусского учения "Славянское братство — 2019", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в учениях принимают участие около 700 военнослужащих из трех стран, более 50 единиц военной техники, пять самолетов ВТА и три беспилотных летательных аппарата. "От РФ в учениях принимают участие военнослужащие одного из десантно-штурмовых полков Псковского соединения ВДВ", — добавляется в сообщении.
Руководитель учений бригадный генерал сербской армии Мирослав Тальян подчеркнул, что такого рода учения проводятся уже пятый год подряд.
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Славянское братствоМинистерство обороны РФСербияБелоруссияРоссияБезопасностьВ мире
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