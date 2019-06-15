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РИА Новости

Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили

Вчера, 05:45
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкБерег острова Шикотан со стороны Южно-Курильского пролива. Архивное фото
Берег острова Шикотан со стороны Южно-Курильского пролива. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 15 июн — РИА Новости. Поездка группы японцев на острова Курильской гряды в рамках безвизовых обменов была отменена в связи с неблагоприятными погодными условиями: в районе порта Немуро на японском острове Хоккайдо наблюдаются волны высотой до двух метров.
По данным агентства Киодо, японцы 17 июня должны были посетить могилы предков на острове Кунашир.
Следующая поездка бывших жителей Курильских островов в рамках программы намечена на 18 июля.
Безвизовый обмен между жителями российских Южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами.
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Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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