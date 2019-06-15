Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили

ТОКИО, 15 июн — РИА Новости. Поездка группы японцев на острова Курильской гряды в рамках безвизовых обменов была отменена в связи с неблагоприятными погодными условиями: в районе порта Немуро на японском острове Хоккайдо наблюдаются волны высотой до двух метров.

По данным агентства Киодо , японцы 17 июня должны были посетить могилы предков на острове Кунашир.

Следующая поездка бывших жителей Курильских островов в рамках программы намечена на 18 июля.

Безвизовый обмен между жителями российских Южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.