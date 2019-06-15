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РИА Новости

В Японии отметили различия между странами G20 по вопросам энергетики

Вчера, 05:39
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Архивное фото
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Архивное фото
ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Выработка единой позиции по вопросам энергетики и климата является сложной задачей, так как ситуации в странах "большой двадцатки" отличны друг от друга, такое мнение выразил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко на открывшейся в субботу в японском городе Каруидзава министерской встрече G20.
"Ситуация по вопросам энергетики и изменениям климата отличается среди стран "большой двадцати", и непросто объединить все это в едином послании по данным вопросам", - цитирует агентство Киодо заявление Сэко.
Встреча министров энергетики и экологии стран G20 продлится до воскресенья. Ожидается, что центральными темами для обсуждения станут сокращение объемов пластиковых отходов, эффективное потребление энергоресурсов, а также обеспечение энергетической безопасности. Последний вопрос приобрел особую актуальность на фоне совершенного на неделе нападения на танкеры в Оманском заливе.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. В МИД РФ, в свою очередь, призвали провести расследование инцидента и дождаться его итогов, призвав не делать скоропалительных выводов.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
13 июня, 15:59
Опубликовано видео пожара на танкере в Оманском заливе
510001
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеХиросигэ СэкоБольшая двадцаткаЯпонияВ мире
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