В Японии отметили различия между странами G20 по вопросам энергетики

ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Выработка единой позиции по вопросам энергетики и климата является сложной задачей, так как ситуации в странах "большой двадцатки" отличны друг от друга, такое мнение выразил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко на открывшейся в субботу в японском городе Каруидзава министерской встрече G20.

"Ситуация по вопросам энергетики и изменениям климата отличается среди стран "большой двадцати", и непросто объединить все это в едином послании по данным вопросам", - цитирует агентство Киодо заявление Сэко.

Встреча министров энергетики и экологии стран G20 продлится до воскресенья. Ожидается, что центральными темами для обсуждения станут сокращение объемов пластиковых отходов, эффективное потребление энергоресурсов, а также обеспечение энергетической безопасности. Последний вопрос приобрел особую актуальность на фоне совершенного на неделе нападения на танкеры в Оманском заливе.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.