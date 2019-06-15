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РИА Новости

Суд в США прекратил дело против Трампа о "супержутком и неуместном" поцелуе

Вчера, 05:31
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Федеральный судья Вильям Юнг прекратил дело против Дональда Трампа, на которого подали иск за "неуместный" поцелуй, пишет газета Tampa Bay Times.
Ранее сообщалось, что сотрудница предвыборного штаба Трампа подала на американского лидера в суд Флориды за поцелуй без ее согласия. Алва Джонсон заявила, что инцидент произошел 24 августа 2016 года во время предвыборного митинга в городе Тампа, штат Флорида. Джонсон утверждает, что Трамп схватил ее за руку и попытался поцеловать в губы. Девушка успела отвернуться и "супержуткий и неуместный" поцелуй Трампа пришелся на уголок ее рта.
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По данным издания, судья отклонил иск с сохранением за истцом права возбуждения иска по тому же основанию. Это означает, что Джонсон может вновь подать иск против Трампа в течение 30 дней. Юнг назвал жалобу Джонсон "политическим иском" и заявил, что она сможет еще раз прийти в суд, если иск не будет иметь политического характера.
Ранее не менее 20 женщин обвинили Трампа в приставаниях, хотя ни одно дело до настоящего времени не было расследовано или доказано в суде. Одним из самых громких стало дело порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Однако на этой неделе Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил ее иск против Трампа за клевету в ее адрес.
Трамп отрицает обвинения в домогательствах и супружеских изменах. Однако в ходе предвыборной кампании в 2016 году он извинился за случайно попавшее на пленку высказывание, где он хвастается тем, что женщины позволяют ему хватать себя руками за интимные места, поскольку он "звезда".
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