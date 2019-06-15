Пензенский губернатор призвал к мирному решению конфликта в Чемодановке

ПЕНЗА, 15 июн - РИА Новости. Конфликт в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, где в результате драки погиб один человек и несколько пострадали, должен решаться мирным путем, заявил губернатор области Иван Белозерцев.

Ранее в УМВД по области сообщили, что вечером в четверг конфликт, переросший в драку, возник между жителями Чемодановки на бытовой почве, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы. В пятницу СУСК по региону сообщило, что один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным минздрава области, второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии в реанимации. СК и полиция расследуют уголовные дела.

"Произошла трагедия, но это не значит, что надо мстить и убивать. Все мы - граждане Российской Федерации, и это значит, что наказать виновных нужно в рамках закона… Я буду находиться в селе столько, сколько потребуется для нормализации обстановки. Мы должны обеспечить безопасность всех граждан, другого пути у нас нет, но все разногласия должны решаться мирным путем", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Он подчеркнул, что решение конфликта возможно только путем переговоров, и региональная власть выступит организатором этого диалога. Губернатор, комментируя заявления отдельных граждан о необходимости выселить из Чемодановки представителей одной из сторон конфликта, указал на необходимость применения законных методов определения места жительства людей.

"Для проживания того или иного гражданина должно быть законное основание. Если нет оснований для проживания, к ним будут приниматься меры, чтобы здесь они не проживали. По каждой ситуации мы разберемся", - сказал Белозерцев, добавив, что будет определен круглосуточный телефон, на который будут приниматься вопросы сельчан.

В правительстве региона призвали жителей не поддаваться на провокации. "Правительство Пензенской области обращается к жителям региона с просьбой не доверять информации из непроверенных источников, слухам и фактам, не имеющим подтверждения", - говорится в сообщении.

В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В УМВД по региону сообщили, что сельчане во время схода перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации. По словам Белозерцева, ситуация в Чемодановке нормальная и взята под контроль.