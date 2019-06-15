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РИА Новости

Пензенский губернатор призвал к мирному решению конфликта в Чемодановке

Вчера, 05:18
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
ПЕНЗА, 15 июн - РИА Новости. Конфликт в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, где в результате драки погиб один человек и несколько пострадали, должен решаться мирным путем, заявил губернатор области Иван Белозерцев.
Ранее в УМВД по области сообщили, что вечером в четверг конфликт, переросший в драку, возник между жителями Чемодановки на бытовой почве, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы. В пятницу СУСК по региону сообщило, что один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным минздрава области, второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии в реанимации. СК и полиция расследуют уголовные дела.
"Произошла трагедия, но это не значит, что надо мстить и убивать. Все мы - граждане Российской Федерации, и это значит, что наказать виновных нужно в рамках закона… Я буду находиться в селе столько, сколько потребуется для нормализации обстановки. Мы должны обеспечить безопасность всех граждан, другого пути у нас нет, но все разногласия должны решаться мирным путем", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.
Он подчеркнул, что решение конфликта возможно только путем переговоров, и региональная власть выступит организатором этого диалога. Губернатор, комментируя заявления отдельных граждан о необходимости выселить из Чемодановки представителей одной из сторон конфликта, указал на необходимость применения законных методов определения места жительства людей.
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"Для проживания того или иного гражданина должно быть законное основание. Если нет оснований для проживания, к ним будут приниматься меры, чтобы здесь они не проживали. По каждой ситуации мы разберемся", - сказал Белозерцев, добавив, что будет определен круглосуточный телефон, на который будут приниматься вопросы сельчан.
В правительстве региона призвали жителей не поддаваться на провокации. "Правительство Пензенской области обращается к жителям региона с просьбой не доверять информации из непроверенных источников, слухам и фактам, не имеющим подтверждения", - говорится в сообщении.
В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В УМВД по региону сообщили, что сельчане во время схода перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации. По словам Белозерцева, ситуация в Чемодановке нормальная и взята под контроль.
Ранее в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Белозерцев, ранее комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов.
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