Жители Алеппо получили продовольственные наборы

АЛЕППО (СИРИЯ), 15 июн - РИА Новости. Жители сирийского города Алеппо, пострадавшего от боевых действий, получили продовольственные наборы с продуктами первой необходимости, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Руслан Ахметов.

"Четыре банки тушенки, килограмм сахара, килограмм риса, килограмм муки и чай... Я думаю, для них (местных жителей - ред.) это очень важно. Ну вы сами видите, люди не особо хорошо здесь живут и поэтому для них все, что достается, приятно", - сказал он.

На улице, где российские военные раздают продуктовые наборы, многие дома разрушены. Во время войны этот район под названием Сахур-Тляти был оккупирован террористами. Сегодня люди постепенно возвращаются в места, где проживали до начала боевых действий - идет восстановление городской инфраструктуры.

"Когда в нашем районе хозяйничали террористы, мне и всем местным жителям было очень непросто. К счастью, боевиков прогнали с нашей земли, но теперь же нужно восстановить все, что они разрушили. Мы стараемся, делаем правда очень многое", - говорит глава района Абдураззак Эльуэйс.

"Просто посмотрите, сколько разрушений вокруг. У нас - простых людей - не хватает порой денег, чтобы побаловать себя мясом или рыбой", - добавил местный житель Закария Наджар.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.