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РИА Новости
Война в Сирии

Жители Алеппо получили продовольственные наборы

Вчера, 05:03
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВид на Алеппо. Архивное фото
Вид на Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Вид на Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (СИРИЯ), 15 июн - РИА Новости. Жители сирийского города Алеппо, пострадавшего от боевых действий, получили продовольственные наборы с продуктами первой необходимости, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Руслан Ахметов.
"Четыре банки тушенки, килограмм сахара, килограмм риса, килограмм муки и чай... Я думаю, для них (местных жителей - ред.) это очень важно. Ну вы сами видите, люди не особо хорошо здесь живут и поэтому для них все, что достается, приятно", - сказал он.
На улице, где российские военные раздают продуктовые наборы, многие дома разрушены. Во время войны этот район под названием Сахур-Тляти был оккупирован террористами. Сегодня люди постепенно возвращаются в места, где проживали до начала боевых действий - идет восстановление городской инфраструктуры.
"Когда в нашем районе хозяйничали террористы, мне и всем местным жителям было очень непросто. К счастью, боевиков прогнали с нашей земли, но теперь же нужно восстановить все, что они разрушили. Мы стараемся, делаем правда очень многое", - говорит глава района Абдураззак Эльуэйс.
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"Просто посмотрите, сколько разрушений вокруг. У нас - простых людей - не хватает порой денег, чтобы побаловать себя мясом или рыбой", - добавил местный житель Закария Наджар.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииЦентр по примирению в СирииАлеппо (мухафаза)СирияВ мире
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