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РИА Новости

В Берлине три тысячи человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

Вчера, 04:59
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© AFP 2019 / JOHN MACDOUGALLСтроительные работы в центре Берлина, в ходе которых была обнаружена бомба времен Второй мировой войны. 14 июня 2019
Строительные работы в центре Берлина, в ходе которых была обнаружена бомба времен Второй мировой войны. 14 июня 2019
© AFP 2019 / JOHN MACDOUGALL
Строительные работы в центре Берлина, в ходе которых была обнаружена бомба времен Второй мировой войны. 14 июня 2019
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Около трех тысяч человек должны были покинуть свои дома в связи с обезвреживанием бомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной в центре Берлина, сообщает телерадиокомпания RBB со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось, что в пятницу днем 100-килограммовую американскую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центральной части Берлина.
Как передает RBB, около трех тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. На оцепленной территории в радиусе 300 метров от места находки также находился дом престарелых. Движение транспорта было приостановлено. После полуночи, когда эвакуация жителей была завершена, началась операция по обезвреживанию.
Около 01.45 по местному времени (02.45 мск) полиция сообщила об успешном завершении операции.
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10 мая, 21:26
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