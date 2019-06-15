В Берлине три тысячи человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

Ранее сообщалось, что в пятницу днем 100-килограммовую американскую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центральной части Берлина.

Как передает RBB, около трех тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. На оцепленной территории в радиусе 300 метров от места находки также находился дом престарелых. Движение транспорта было приостановлено. После полуночи, когда эвакуация жителей была завершена, началась операция по обезвреживанию.