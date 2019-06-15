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РИА Новости

В Бразилии около 45 миллионов человек протестуют против пенсионной реформы

Вчера, 04:43
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© AP Photo / Leo CorreaУчастник забастовки против пенсионной реформы в Рио-де-Жанейро. 14 июня 2019
Участник забастовки против пенсионной реформы в Рио-де-Жанейро. 14 июня 2019
© AP Photo / Leo Correa
Участник забастовки против пенсионной реформы в Рио-де-Жанейро. 14 июня 2019
МЕХИКО, 15 июн — РИА Новости. Массовые протесты и забастовка против пенсионной реформы произошли в пятницу во многих городах Бразилии перед самым началом футбольного Кубка Америки, который проходит в южноамериканской стране.
Как сообщает канал Todo Noticias, протесты охватили порядка 300 городов страны. Они стали первой массовой акцией, которая объединила крупнейшие профсоюзы, с момента начала правления Жаира Болсонару в начале этого года.
Всего в забастовке участвует порядка 45 миллионов трудящихся, многие из которых вышли на улицы в 27 штатах страны. В пятницу имели место марши, перекрытия дорог, частично не работал общественный транспорт. Также произошли отдельные столкновения в городах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Фос-ду-Игуасу. В муниципалитете Нитерой автомобиль въехал в толпу в ходе марша протеста, два человека получили легкие ранения.
Больше всего людей вышло на улицы в крупнейшем городе Сан-Паулу, где в пятницу вечером матчем Бразилии и Боливии стартовал футбольный Кубок Америки. В городе отмечена большая концентрация туристов, которые попали в сложную ситуацию в связи с частично не работающим общественным транспортом.
Вид города Рима
29 января, 13:11
В Италии снизили пенсионный возраст
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БразилияВ мире
Популярные комментарии
Вот уж действительно, Бразилия , как и Украина- не Россия)
15 июня, 05:04
Ватсон Го
27301115
По моему что то с футболом не так. Всякие футбольные турниры, влекут за собой пенсионную реформу.
15 июня, 05:20
nnicolay.n1kitin
9310103
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