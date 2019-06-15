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РИА Новости

Голунов рассказал, кто избил его во время задержания

Вчера, 04:45
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов в Мосгорсуде
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Журналист "Медузы" Иван Голунов в интервью телеведущей Ксении Собчак назвал имя полицейского, избившего его во время задержания.
Голунов рассказал, что, когда его привезли в наркодиспансер для медицинского освидетельствования, оперативник Максим Уметбаев вспылил и нанес ему два удара кулаком в висок, а затем наступил ногой на грудь.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
14 июня, 12:19
Голунов пожаловался на панические атаки

"Не то чтобы это было прямо больно, но ощутимо. Это вполне чувствовалось на следующий день при нажатии, когда приезжала скорая помощь", — признался журналист.

Голунова задержали в Москве шестого июня. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять свертков с мефедроном, а при обыске в квартире — еще несколько граммов кокаина. Против журналиста возбудили уголовное дело. Как сообщал столичный главк МВД, его проверяли на причастность к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье.
Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. Задержание вызвало большой общественный резонанс, ситуацию взяла под контроль московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева, столичное управление МВД и Генпрокуратура, омбудсмен Татьяна Москалькова доложила о ней президенту Владимиру Путину.
Одиннадцатого июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что дело против Голунова прекратили из-за недоказанности его участия в совершении преступления. С журналиста сняли все обвинения и освободили его из-под домашнего ареста. Два дня спустя Владимир Путин по ходатайству главы МВД освободил от должностей генералов полиции Андрея Пучкова и Юрия Девяткина.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваОбщество
Популярные комментарии
Странная история! Удивляться тому, что полицаи стали так походить на тех, кто прислуживал немцам во время ВОВ, этому уже не приходится. Полицай он и в Антарктиде полицай.
15 июня, 06:24
22ded.dedushka
124732140
Суд установит, что Уметбаев ударами в висок привёл Голунова в чувства, когда тот чуть не потерял сознание от передозировки киллограмом героина. А ногой он делал ему массаж сердца, так как не знал как это делается руками. Всё ради спасения жизни человека, пусть и самого опасного преступника всех времён.
15 июня, 07:45
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