Голунов рассказал, кто избил его во время задержания

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Журналист "Медузы" Иван Голунов в Журналист "Медузы" Иван Голунов в интервью телеведущей Ксении Собчак назвал имя полицейского, избившего его во время задержания.

Голунов рассказал, что, когда его привезли в наркодиспансер для медицинского освидетельствования, оперативник Максим Уметбаев вспылил и нанес ему два удара кулаком в висок, а затем наступил ногой на грудь.

"Не то чтобы это было прямо больно, но ощутимо. Это вполне чувствовалось на следующий день при нажатии, когда приезжала скорая помощь", — признался журналист.

Голунова задержали в Москве шестого июня. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять свертков с мефедроном, а при обыске в квартире — еще несколько граммов кокаина. Против журналиста возбудили уголовное дело. Как сообщал столичный главк МВД, его проверяли на причастность к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье.

Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. Задержание вызвало большой общественный резонанс, ситуацию взяла под контроль московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева, столичное управление МВД и Генпрокуратура, омбудсмен Татьяна Москалькова доложила о ней президенту Владимиру Путину.