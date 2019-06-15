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РИА Новости

В Болгарии прошел Всемирный конгресс информационных агентств

Вчера, 04:30
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Участники 6-го Всемирного конгресса информационных агентств заключили, что искусственный интеллект может быть полезным для средств массовой информации, но пока не способен заменить человеческий фактор в журналистике, говорится в пресс-релизе на сайте конгресса.
Как заявил генеральный директор IRNA Сейед Зия Хашеми, информационное агентство Ирана совершенствует свою инфраструктуру искусственного интеллекта, однако его следует использовать осторожно, пока не будет должного контроля. В противном случае последствия могут быть ужасными, считает он.
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Гендиректор итальянского издания Il Sole 24 Джезеппе Чербоне в свою очередь отметил, что искусственный интеллект в СМИ уже оказывает влияние на все этапы создания добавленной стоимости. По его словам, это поможет редакторам стать более эффективными и продуктивными, а также будет содействовать творчеству сотрудников.
Также сообщается, что на мероприятии был представлен российский виртуальный ведущий новостей Лиза, последняя версия которой была выпущена в Санкт-Петербурге в прошлом месяце.
Кроме того, участники конгресса увидели цифровую телеведущую Елену, разработанную Сбербанком на основе искусственного интеллекта. "Я знаю, что сегодня вы обсуждаете будущее новостей, я это будущее", - сказала Елена.
Шестой Всемирный конгресс информационных агентств прошел в Софии 13-14 июня, его главной повесткой была тема "Будущее новостей". В течение двух дней руководители информационных агентств обсуждали вопросы финансирования, fake news и искусственного интеллекта.
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