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РИА Новости

Акимов и Ван Цишань открыли павильон VI российско-китайского ЭКСПО

Вчера, 04:23
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВид на Харбин. Архивное фото
Вид на Харбин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Харбин. Архивное фото
ХАРБИН (Китай), 15 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Максим Акимов и заместитель председателя КНР Ван Цишань в субботу утром открыли выставочный павильон VI российско-китайского ЭКСПО в Харбине, сообщает корреспондент РИА Новости.
Выставка продлится до 19 июня, на общей площади более 86 тысяч квадратных метров разместились стенды свыше 1760 компаний из 74 стран и регионов, китайские предприятия в значительном большинстве - из 21 региона страны в Харбин приехали 1246 компаний.
Российское участие тоже весомое - 137 предприятий из 18 субъектов федерации представят свои товары и услуги на общей площади более 3,2 тысячи квадратных метров. По словам председателя Китайского комитета содействия развитию международной торговли провинции Хэйлунцзян Ван Инчуня, выставочная площадь российской экспозиции в этом году составила 3260 квадратных метров, что также является историческим рекордом.
Главной темой выставки станет "Российско-китайское сотрудничество: возможности, потенциал, будущее". Организаторы приняли решение, что в этом году провинция Гуандун и Республика Саха (Якутия) станут главными гостями выставки. Именно поэтому Якутия представляет одну из самых крупных экспозиций на российско-китайском ЭКСПО, ее площадь составляет 400 квадратных метров.
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