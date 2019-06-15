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РИА Новости

Российский торгпред в Китае рассказал о взаимодействии с онлайн-ритейлерами

Вчера, 04:19
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШтаб-квартира компании Alibaba Group. Архивное фото
Штаб-квартира компании Alibaba Group. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира компании Alibaba Group. Архивное фото
ХАРБИН (Китай), 15 июн - РИА Новости. Торговое представительство РФ в Китае обсуждает с крупнейшими китайскими компаниями в сфере электронной коммерции форматы продвижения и поставок на китайский рынок российских товаров, заявил РИА Новости торгпред РФ в КНР Сергей Инюшин.
"Традиционно китайские компании из сферы электронной коммерции, такие как Alibaba и JD.com, были нацелены на экспорт, но сейчас мы непосредственно с этими компаниями пытаемся наладить такой формат взаимодействия, при котором по этому каналу шли бы не только импортные товары из Китая, но и продукция из России", - сообщил Инюшин на полях VI российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
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По его словам, "эти компании знают, как доводить продукцию до китайского потребителя, у них есть необходимая логистика".
"Сейчас мы видим, что интерес к этому формату взаимодействия растет. Кроме того, есть понимание, что нужно не только экспортировать китайскую продукцию, но и импортировать российскую. Дополнительной инфраструктуры не потребуется, при этом новый формат может принести этим компаниям значительное расширение объемов торговли", - указал Инюшин.
По словам собеседника агентства, "в идеале мы должны добиться того, чтобы представитель малого и среднего бизнеса думал не только о том, как выйти в Китай, как выучить китайский язык, как понять все китайские законы, но и о том, где у него в России есть китайский партнер".
"Мы хотим, чтобы стыковка поставок продукции отечественных бизнесменов происходила еще на российской стороне, а все проблемы с логистикой, с защитой интеллектуальных прав и прочее брали на себя крупные операторы, у которых есть выстроенные логистические цепочки на китайской территории", - добавил он.
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