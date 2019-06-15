Российский торгпред прокомментировал ситуацию с поставками свинины в Китай

ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. Возможные сроки начала поставок российской свинины в Китай пока не определены, тем не менее, за последние два года есть значительный прогресс в открытия новых рынков для российской продукции в Китае, включая мясо птицы и молока, заявил РИА Новости торгпред РФ в КНР Сергей Инюшин.

"Это довольно сложный вопрос (по ввозу свинины – ред.), ведутся переговоры, и понятно, что есть обоюдный интерес к этой товарной группе, но надо подождать. Китай никогда не торопится, и, возможно, это правильно, когда речь идет о таких стратегических вопросах", - ответил Инюшин на вопрос о том, есть ли понимание, когда КНР откроет свой рынок для российской свинины.

Но, с другой стороны, отметил он, "за последние два года есть прогресс в направлении открытия новых рынков продукции в Китае, например, начались поставки российского замороженного мяса птицы, потом начались поставки молока, совсем недавно были подписаны протоколы по поставкам еще одного крайне важного вида продукции - соевого шрота".

"Это означает, что увеличиваются поставки не только сырья, но и уже переработанной продукции. Время идет, и открываются все новые возможности", - отметил он.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что Россия давно планирует экспортировать в Китай свинину, однако пока никаких ответов по этому поводу от китайской стороны добиться не может. В начале года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам Российского инвестиционного форума "Сочи-2019" поручил Минсельхозу России и ряду других ведомств до 18 июня доложить о результатах продвижении российской свинины на рынок Китая.