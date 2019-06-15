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РИА Новости

Российский торгпред прокомментировал ситуацию с поставками свинины в Китай

Вчера, 04:05
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКусочки свинины в упаковке. Архивное фото
Кусочки свинины в упаковке. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. Возможные сроки начала поставок российской свинины в Китай пока не определены, тем не менее, за последние два года есть значительный прогресс в открытия новых рынков для российской продукции в Китае, включая мясо птицы и молока, заявил РИА Новости торгпред РФ в КНР Сергей Инюшин.
"Это довольно сложный вопрос (по ввозу свинины – ред.), ведутся переговоры, и понятно, что есть обоюдный интерес к этой товарной группе, но надо подождать. Китай никогда не торопится, и, возможно, это правильно, когда речь идет о таких стратегических вопросах", - ответил Инюшин на вопрос о том, есть ли понимание, когда КНР откроет свой рынок для российской свинины.
Но, с другой стороны, отметил он, "за последние два года есть прогресс в направлении открытия новых рынков продукции в Китае, например, начались поставки российского замороженного мяса птицы, потом начались поставки молока, совсем недавно были подписаны протоколы по поставкам еще одного крайне важного вида продукции - соевого шрота".
"Это означает, что увеличиваются поставки не только сырья, но и уже переработанной продукции. Время идет, и открываются все новые возможности", - отметил он.
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Тушкой и грудкой: Россия оккупирует китайский рынок продовольствия
Ранее Россельхознадзор сообщил, что Россия давно планирует экспортировать в Китай свинину, однако пока никаких ответов по этому поводу от китайской стороны добиться не может. В начале года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам Российского инвестиционного форума "Сочи-2019" поручил Минсельхозу России и ряду других ведомств до 18 июня доложить о результатах продвижении российской свинины на рынок Китая.
При этом в декабре прошлого года в интервью РИА Новости глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что торговая война Китая и США может ускорить выход российской свинины и говядины на китайский рынок. В конце января текущего года 23 российские предприятия-производители мяса птицы получили право на поставки птицеводческой продукции в Китай.
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