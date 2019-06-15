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РИА Новости

Россия планирует открыть отделение торгового представительства в Гонконге

Вчера, 03:51
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Гонконг. Архивное фото
Вид на Гонконг. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вид на Гонконг. Архивное фото
ХАРБИН(Китай), 15 июн – РИА Новости. Торговое представительство России в Китае ведет активную работу по вопросу открытия отделения в Гонконге, сроки пока не определены, заявил РИА Новости торгпред РФ в КНР Сергей Инюшин.
"Гонконг - очень интересная территория, которая обладает в значительной степени своим собственным регулированием, зачастую это особое регулирование дает дополнительные возможности российским экспортерам… Мы, как торговое представительство, сейчас активно взаимодействуем с генеральным консульством РФ в Гонконге по продвижению российского экспорта и одновременно решаем вопрос об открытии отделения торгового представительства в Гонконге", - рассказал Инюшин.
Он добавил, что "сейчас у нас есть отделение в Шанхае, и мы считаем, что наличие отделения торгового представительства в Гонконге будет в значительной степени способствовать продвижению экспорта". При этом торгпред добавил, что в настоящий момент "сложно сказать, когда отделение будет открыто, работа ведется, но определенные процедуры требуют времени".
"Гонконг нужно понимать и знать, кроме того, надо учитывать ее особенности и обращать эти особенности на пользу российскому экспорту. Например, в мае Гонконг открыл рынок свинины и говядины для отдельных российских поставщиков, тогда как на китайский рынок российские свинина и говядина пока не допущены", - напомнил Инюшин.
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