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РИА Новости

Исследование: средняя сумма потребкредитов в России достигла рекорда

Вчера, 03:48
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОформление кредита в отделении банка. Архивное фото
Оформление кредита в отделении банка. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Оформление кредита в отделении банка. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Средняя сумма выданных в апреле российскими банками потребительских кредитов достигла исторического максимума в 207 тысяч рублей, за месяц увеличившись на 13%, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В апреле 2019 года средняя сумма потребительского кредита, выдаваемого российскими банками, составила 207 тысяч рублей, что является историческим максимумом. По сравнению с началом года сумма выросла на 47 тысяч рублей, а за месяц - на 24 тысячи", - сказано в исследовании. В компании напомнили, что в посткризисном 2015 году на потребительские нужды банки в среднем выдавали вдвое меньше – всего 87 тысяч рублей.
Отмечается, что объемы в данном сегменте растут менее интенсивными темпами за счет некоторого снижения количества выдаваемых потребительских кредитов. Так, в апреле 2019 года было выдано 1,3 миллиона кредитов, как и в апреле 2018 года. В целом россияне в апреле 2019 года получили потребкредитов на 270,8 миллиарда рублей, что по сравнению с апрелем прошлого года больше на 22,1% и является максимумом с начала года.
Гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин пояснил, что рост средней суммы потребкредита происходит из-за того, что банки стремятся к долгосрочному сотрудничеству с качественным клиентом, поэтому готовы выдавать всё большие суммы. "В ближайшей перспективе сложившаяся тенденция может стать драйвером роста денежных объемов во всех сегментах розничного кредитования", - прогнозирует он.
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Министр экономического развития Максим Орешкин заявил 6 июня на сессии ПМЭФ, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет, соответственно нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор предпринимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.
В интервью РИА Новости Орешкин пояснил свою позицию, указав, что не видит эффекта от мер ЦБ по сдерживанию потребкредитования - его рост в апреле был рекордным. Что же касается низкой просрочки, то она объясняется тем, что люди перекредитовывают свои долги из одного банка в другой, заявил министр. Он предупредил, что как только эта схема начнет сворачиваться, запустится "негативная спираль", и во избежание дефляционно-рецессионного сценария от ЦБ потребуется экстраординарное стимулирование спроса денежно-кредитной политикой.
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