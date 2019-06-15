В Эквадоре начали расследовать предполагаемое участие Ассанжа в шпионаже

МОНТЕВИДЕО, 15 июн - РИА Новости. Суд Эквадора начал расследование о предполагаемом шпионаже со стороны основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и шведа Ола Бини, сообщил РИА Новости адвокат Карлос Поведа.

"Вчера нас известили в рамках дела Ола Бини, в решении суда говорится, что проводится дополнительное расследование участия Ассанжа и Бини в шпионаже в Эквадоре, утверждают, что были найдены предполагаемые связи между этими двумя персонами в их компьютерах", - сказал он.

Как ранее заявляли власти Эквадора, гражданин Швеции Бини был задержан по подозрению в незаконной деятельности, связанной с порталом WikiLeaks. Глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо говорила, что Бини якобы посещал посольство Эквадора в Лондоне, где находился Ассанж, более десяти раз за последние несколько лет.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.