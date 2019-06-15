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РИА Новости

В Эквадоре начали расследовать предполагаемое участие Ассанжа в шпионаже

Вчера, 03:36
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
Участница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Участница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 15 июн - РИА Новости. Суд Эквадора начал расследование о предполагаемом шпионаже со стороны основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и шведа Ола Бини, сообщил РИА Новости адвокат Карлос Поведа.
"Вчера нас известили в рамках дела Ола Бини, в решении суда говорится, что проводится дополнительное расследование участия Ассанжа и Бини в шпионаже в Эквадоре, утверждают, что были найдены предполагаемые связи между этими двумя персонами в их компьютерах", - сказал он.
Сторонник Джулиана Ассанжа с его портретом у здания суда в Лондоне. 1 мая 2019
31 мая, 16:53
Пытки и унижение: Великобритания решила морально уничтожить АссанжаСпециалисты бьют тревогу – знаменитый разоблачитель в жутком состоянии. Джулиана Ассанжа буквально изматывают в британской тюрьме. И делают это, судя по всему, показательно.
Как ранее заявляли власти Эквадора, гражданин Швеции Бини был задержан по подозрению в незаконной деятельности, связанной с порталом WikiLeaks. Глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо говорила, что Бини якобы посещал посольство Эквадора в Лондоне, где находился Ассанж, более десяти раз за последние несколько лет.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне
11 июня, 13:40
"Цель – одна". Политолог о запросе США Британии об экстрадиции АссанжаСША направили в Британию официальный запрос об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. О том, как может развиваться ситуация, рассказал в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов.
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Арест Джулиана АссанжаДжулиан АссанжЭквадорВ мире
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