В кабмине заявили о готовности к вопросам Путина во время прямой линии

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Правительство РФ и губернаторы будут следить за прямой линией с президентом страны Владимиром Путиным на рабочих местах и будут готовы выйти на видеосвязь с ним, чтобы дать свои пояснения, рассказали РИА Новости в кабмине и пресс-службах региональных администраций.

Прямая линия с Путиным, в ходе которой президент ответит на вопросы россиян, пройдет 20 июня. В прошлом году формат проведения мероприятия был изменен: Путин связывался с членами правительства и региональными властями в новом формате - с использованием конференц-связи, когда требовалось разрешить вопрос, дать поручение или получить пояснения. Позже Путин рассказал, что сам попросил коллег из правительства и из регионов быть на связи, в своих рабочих кабинетах.

В этом году министры и вице-премьеры, а также губернаторы тоже будут следить за ходом прямой линии и готовы будут выйти на связь с президентом.

Все на рабочих местах

В прошлом году президент в ходе прямой линии пообщался с министром энергетики Александром Новаком, вице-премьером Дмитрием Козаком, которые дали пояснения по поводу роста цен на бензин. Глава Минздрава Вероника Скворцова разъясняла ситуацию, связанную с борьбой с онкозаболеваниями, министр строительства рассказывал о новой схеме строительства домов, вице-премьер Алексей Гордеев - о мусорной реформе, министр просвещения – об экзаменах в школе.

Губернатор Томской области давал пояснения по поводу предоставления земельных участков для строительства жилья, глава Владимирской области – о закрытии районных медотделений, губернатор Ивановской области – об ипотеке, мэр Москвы – о реновации.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой РИА Новости рассказали, что она будет готова дать пояснения Путину при необходимости в режиме видеосвязи. Министр науки и высшего образования Михаил Котюков и министр просвещения Ольга Васильева также будут готовы к возможной видеосвязи, рассказали РИА Новости в пресс-службах ведомств.

В пресс-службе правительства РИА Новости сообщили, что все члены кабмина будут на своих рабочих местах во время прямой линии.

"Все должны быть на рабочих местах", - сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.

Отменить нельзя

На своих рабочих местах за ходом общения президента с россиянами будут следить и губернаторы.

Главы Мордовии Владимир Волков и Марий Эл Александр Евстифеев, как сообщили РИА Новости в пресс-службах администраций регионов, будут смотреть прямую линию на своих рабочих местах, они готовы ответить на вопросы, касающиеся ситуации в регионе. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил РИА Новости, что будет смотреть прямую линию с Владимиром Путиным и в случае необходимости также готов ответить на вопросы по видеосвязи.

Пресс-секретарь главы Якутии Ирина Ефимова сообщила агентству, что руководитель региона Айсен Николаев также будет готов выйти на связь во время прямой линии с президентом и не один. "Все министры регионального правительства, главы районов республики также будут готовы", - сказала Ефимова.

В Приамурье придерживаются такого же сценария. Губернатор Приамурья Василий Орлов будет смотреть прямую линию президента и готов ответить на вопросы, которые могут возникнуть к нему как к главе области, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Орлова Эльвира Оверченко. "Василий Александрович будет смотреть прямую линию Владимира Путина, будет готов выйти на прямую связь и ответить в режиме реального времени на возможные вопросы. Также к конструктивному диалогу готов весь кабинет министров Амурской области и законодательные органы власти. Кроме того на видео-конференц-связи с областью будут находиться главы муниципальных образований", - рассказала РИА Новости Оверченко.

Губернатор Ростовской области даже перестроил свое расписание, чтобы в этот день быть на рабочем месте. "Первоначально на это время у Василия Юрьевича (Голубева) были запланированы мероприятия, но когда стало известно о прямой линии, он их отодвинул, чтобы иметь возможность лично ее посмотреть", - сказала РИА Новости пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова. Она добавила, что губернатор готов оперативно реагировать на возможные вопросы.

Главы Кузбасса, Хакасии и Карелии Сергей Цивилев, Валентин Коновалов и Артур Парфенчиков, губернаторы Пермского края и Орловской, Пензенской и Архангельской областей Максим Решетников, Андрей Клычков, Иван Белозерцев, Игорь Орлов будут смотреть прямой эфир и при необходимости ответят на вопросы, сообщили в пресс-службах. Это же будут готовы сделать глава Красноярского края Александр Усс и руководитель Ставропольского края Владимир Владимиров, как сообщили в их пресс-службах, будут внимательно следить за трансляцией и быть на связи.

В администрации Волгоградской области, на губернатора которой Андрея Бочарова, как сообщило следствие, готовилось покушение, подтвердили готовность выйти на связь во время прямой линии с президентом. "Мы готовы", - сообщили РИА Новости в администрации.

Временно исполняющие обязанности губернаторов Астраханской, Курской, Мурманской, Челябинской областей Игорь Бабушкин, Роман Старовойт, Андрей Чибис и Алексей Текслер, а также врио главы Забайкальского края Александр Осипов будут смотреть прямую линию, чтобы ответить на вопросы, если они возникнут.

Губернатор Кировской области среди тех, кто не сможет выйти на связь в онлайн-режиме. "Губернатор Кировской области Игорь Васильев будет смотреть прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможно, в этот день он будет находиться в служебной командировке, поэтому принять участие в прямом включении не сможет. В этом случае на вопросы ответит председатель правительства, либо первый зампред", - рассказали в пресс-службе правительства Кировской области.

А глава Чечни Рамзан Кадыров не пропустит прямую линию и будет внимательно следить за ее ходом. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь главы республики Альви Каримов, главы министерств, ведомств, районов Чечни будут находиться на рабочих местах на связи с главой республики. "Глава республики Рамзан Кадыров прекрасно осознает важность и значение предстоящего прямого общения президента России с народом. Как и всегда, он будет внимательно следить за ходом диалога Владимира Путина с народом. В Чечне особое внимание уделяется социальным вопросам и их оперативному решению. Кадыров считает, что проблемы населения, которые возможно снять на месте, никогда нельзя перекладывать на плечи президента и правительства РФ", - подчеркнул Каримов.