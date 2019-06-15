Источник рассказал о ремонте прибора для поиска антиматерии снаружи МКС

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ремонт системы охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02, находящегося снаружи Международной космической станции (МКС), потребует в конце 2019 года пяти выходов в открытый космос из американского сегмента станции, сообщил РИА Новости в субботу источник в ракетно-космической отрасли.

Магнитный альфа-спектрометр AMS-02 был доставлен на МКС в мае 2011 года. Научный прибор предназначен для изучения состава космических лучей, поиска антиматерии и темной материи. В процессе его работы снаружи станции была выявлена неисправность системы охлаждения.

"В конце года астронавт НАСА Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано выполнят пять выходов в открытый космос для ремонта системы охлаждения спектрометра AMS-02", - сказал собеседник агентства.

Морган и Пармитано вместе с космонавтом Роскосмоса Александром Скворцовым должны прилететь на МКС на корабле "Союз МС-13" 21 июля.

По словам источника, ближайший выход из американского сегмента МКС намечается в июле-августе с целью подготовки второго порта на станции для приема американских пилотируемых кораблей. Затем, отметил он, в сентябре и январе 2020 года будут проведены по три выхода для замены аккумуляторных батарей на американском сегменте МКС.

В 2019 году астронавты НАСА уже осуществили три выхода в открытый космос: два - в марте, один - в апреле.