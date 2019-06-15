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РИА Новости

Шеф-повар рассказала, чем будет питаться на МКС космонавт из ОАЭ

03:10
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© РИА Новости / Юлия ТроицкаяИзвестный катарский шеф-повар Аиша ат-Тамими. Архивное фото
Известный катарский шеф-повар Аиша ат-Тамими. Архивное фото
© РИА Новости / Юлия Троицкая
Известный катарский шеф-повар Аиша ат-Тамими. Архивное фото
ДОХА, 15 июн - РИА Новости, Юлия Троицкая. Космонавт из ОАЭ, первый полет которого в космос запланирован в сентябре, заказал на орбиту блюда национальной кухни. Автор шести книг о самых популярных блюдах в Персидском заливе, известный катарский шеф-повар Аиша ат-Тамими раскрыла РИА Новости секреты кухни стран залива и подробно рассказала, чем эмиратского космонавта будут кормить в невесомости.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что космонавт из ОАЭ, проходящий тренировки в российском Центре подготовки космонавтов, во время полета на Международную космическую станцию будет получит стандартный российский рацион питания, однако по спецзаказу ему приготовят дополнительный паек из продуктов арабской кулинарии. По его словам, еще осенью два кандидата на полет в космос из ОАЭ провели дегустацию блюд арабской кухни. Из пяти предложенных они выбрали три: салуну, мадрубу и балалит.
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"Основные ингредиенты кухни в странах на Аравийском полуострове, а она похожа во всех странах, незначительно различаются отдельные ингредиенты, - рис, мясо или курица, морепродукты, рыба. В нашей кухне мы очень много используем рис. Он имеет для нас огромное значение, в любом блюде должен присутствовать рис. Например, мадруба - это блюдо, при приготовлении которого может использоваться дробленая пшеница или рис. Оно готовится и с мясом, и с курицей, или даже с морепродуктами. Если с курицей, то ее надо отварить заранее, убрать кости. Обжарить лук, чеснок, имбирь, листья карри и положить к ним курицу. Если берем для приготовления этого блюда рыбу, ее надо вначале немного обжарить в духовке. Потом к мясу, курице или рыбе с обжаренным чесноком, луком и имбирем добавляем томатную пасту, свежие помидоры, острый зеленый длинный перец, специи, кладем пшеницу или рис, и все это вместе готовим. Нужно, чтобы пшеница стала совсем разваренной, на это уйдет много времени. Рис приготовится быстро. После этого все вместе как следует измельчаем специальной деревянной ложкой, чтобы получилось как пюре", - пояснила ат-Тамими.
Шеф-повар рассказала, что название блюда мадруба произошло от арабского слова со значением "дробить, измельчать".
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Еще одно блюдо кухни стран Персидского залива под названием "салуна", или "фарид", приготовить которое попросили эмиратские космонавты, по словам ат-Тамими, обязательно подается на стол во время разговения после дня поста в месяц мусульманского поста Рамадан. "Салуну можно готовить с мясом или курицей. Их надо немного отварить, убрать накипь. Обжарить лук, чеснок, имбирь. В этом блюде обязательно используются овощи: картофель, кабачки, баклажаны, морковь, цветная капуста, то есть любые любимые овощи. Добавляется томатная паста и помидоры, потом все это заливается водой и готовится до того момента, чтобы осталось немного воды. Подают это блюдо на традиционных для стран Персидского залива очень тонких, почти прозрачных лепешках, которые называются "рагак", их выпекают из муки грубого помола, воды и соли на специальном железном листе. Лепешки нужно поломать в блюдо, а затем на них кладется салуна. Салуну можно есть с рисом, тогда хлеб уже не кладут", - объяснила процесс приготовления популярного аравийского блюда катарский кулинар.
По ее словам, рис, который используют в готовке в регионе, как правило, длинный - басмати, поскольку он более диетический. "Когда приходят гости, они будут жаловаться, если им подадут короткий, а не длинный рис", - заметила она.
Однако самое главное и знаменитое блюдо в Катаре и во всем заливе - маджбус, или по-другому оно называется кабса, что-то вроде плова из Средней Азии. Как отметила шеф-повар, в Саудовской Аравии и Кувейте рис при его приготовлении получается белым, потому что они не используют куркуму, а в Катаре - желтым.
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"Есть разные виды маджбуса - один из них "бадавий", то есть бедуинский, это блюдо готовят на большие праздники, для приема гостей, на свадьбы. После того, как поварим немного мясо или курицу, все ингредиенты кладем сверху и готовим все вместе, но в обычном маджбусе обжариваем лук и другие ингредиенты по отдельности в масле. В маджбус кладется лук, чеснок, имбирь, специи, обязательно черный высушенный лайм, в этом блюде он используется целиком вместе с кожурой, в другие блюда нужно класть только мякоть, он придает особый кисло-сладкий привкус", - пояснила ат-Тамими.
Из национальных десертов эмиратские космонавты предпочли блюдо из сладкой вермишели с яйцом - балалит. "Балалит очень легко приготовить. Вермишель варится в сахарной воде с добавлением кардамона и немного куркумы. Потом откидываем сваренную вермишель на дуршлаг, сверху немного кладем кардамон с шафраном, ненадолго ставим в духовку, чтобы просушить, а затем сверху накрываем яичницей. Но можно завернуть вермишель и в омлет. Это блюдо можно есть на завтрак и ужин", - рассказала кулинар.
Она отметила, что в основном блюда кухни стран Персидского залива очень калорийные. "Диетические блюда, нет, это не для нас, забудьте", - рассмеялась шеф-повар, которая всю жизнь сидит на диетах, а ее детям пришлось сделать операции по ушиванию желудков для решения проблемы лишнего веса.
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Международная космическая станцияКатарОАЭРИА Наука
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03:16Источник рассказал о ремонте прибора для поиска антиматерии снаружи МКС
03:14"Нафтогаз" снизил цены на газ для украинцев
03:10Шеф-повар рассказала, чем будет питаться на МКС космонавт из ОАЭ
03:03В России испытали подводного робота "Клавесин"
02:29В акваторию залива Петра Великого вышел японский эсминец
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