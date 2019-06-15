В России испытали подводного робота "Клавесин"

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ) "Рубин" в 2018 году провело испытания подводного робота "Клавесин-2Р-ПМ", они подтвердили заложенные в изделие конструкторские решения, сообщается в годовом отчете предприятия.

"В 2018 году проведены испытания автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин-2Р-ПМ", - говорится в отчете.

Сообщается также, что испытания подтвердили правильность конструкторских решений, заложенных в комплекс, и основные принципы и алгоритмы его функционирования.

Впервые про данный комплекс упоминалось в отчете компании за 2016 год. Там сообщалось, что ЦКБ "Рубин" создается автономный необитаемый подводный аппарат "Клавесин-2Р-ПМ", имеющий увеличенную дальность и глубину погружения.