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РИА Новости

В России испытали подводного робота "Клавесин"

03:03
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ) "Рубин" в 2018 году провело испытания подводного робота "Клавесин-2Р-ПМ", они подтвердили заложенные в изделие конструкторские решения, сообщается в годовом отчете предприятия.
"В 2018 году проведены испытания автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин-2Р-ПМ", - говорится в отчете.
Сообщается также, что испытания подтвердили правильность конструкторских решений, заложенных в комплекс, и основные принципы и алгоритмы его функционирования.
Впервые про данный комплекс упоминалось в отчете компании за 2016 год. Там сообщалось, что ЦКБ "Рубин" создается автономный необитаемый подводный аппарат "Клавесин-2Р-ПМ", имеющий увеличенную дальность и глубину погружения.
Помимо выполнения обзорно-поисковых функций, комплекс решает задачи научно-исследовательского изучения Мирового океана в глубоководных районах.
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ЦКБ МТ "Рубин"РоссияРИА Наука
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