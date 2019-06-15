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РИА Новости

СМИ: крупнейший в мире самолет планируют продать за 400 миллионов долларов

02:23
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© Страница Stratolaunch в FacebookДвухфюзеляжный шестимоторный самолет, созданный компанией Stratolaunch Systems. Архивное фото
Двухфюзеляжный шестимоторный самолет, созданный компанией Stratolaunch Systems. Архивное фото
© Страница Stratolaunch в Facebook
Двухфюзеляжный шестимоторный самолет, созданный компанией Stratolaunch Systems. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Холдинговая компания Vulcan покойного соучредителя компании Microsoft Пола Аллена планирует продать проект, связанный с самым большим в мире самолетом-носителем Stratolaunch, за 400 миллионов долларов США, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.
Самолет-носитель проекта Stratolaunch предназначен для запуска ракет на орбиту с высоты 9,1 тысячи метров. Вначале венчурная аэрокосмическая компания Stratolaunch Systems планируют запустить крылатую ракету Pegasus XL, которая предназначена для запуска коммерческих спутников на низкую околоземную орбиту. В будущем самолет сможет брать на борт до трех ракет.
Самый большой в мире самолет, построенный покойной компанией Пола Аллена Stratolaunch Systems, совершает свой первый испытательный полет в Мохаве. 13 апреля 2019
13 апреля, 19:59
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В середине апреля самый большой в мире самолет-носитель Stratolaunch совершил свой первый полет. Самолет взлетел с полигона в пустыне Мохаве (Калифорния), полет продлился 2,5 часа на высоте более 5 километров с максимальной скоростью 304 километра в час. В рамках первого полета пилоты оценивали летно-технические характеристики.
По данным телеканала, в цену входит право на владение самолетом, интеллектуальная собственность и инфраструктура, связанная с проектом.
Источники сообщили телеканалу, что компания обратилась к британскому бизнесмену Ричарду Брэнсону о продаже проекта конгломерату Virgin Group, однако миллиардер якобы в ответ предложил символический 1 доллар за права на проект.
Телеканал добавляет, что ни Stratolaunch, ни Vulcan не прокомментировали информацию о продаже, однако представитель компании сообщил ему, что самолет готов к эксплуатации.
Беспилотник-конвертоплан TRIADA, разработанный российской компанией ADA Aerospace. Архивное фото
2 апреля, 03:07
Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США
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Microsoft CorporationРичард БрэнсонСШАВ мире
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