СМИ: крупнейший в мире самолет планируют продать за 400 миллионов долларов

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Холдинговая компания Vulcan покойного соучредителя компании Microsoft Пола Аллена планирует продать проект, связанный с самым большим в мире самолетом-носителем Stratolaunch, за 400 миллионов долларов США, сообщает телеканал Холдинговая компания Vulcan покойного соучредителя компании Microsoft Пола Аллена планирует продать проект, связанный с самым большим в мире самолетом-носителем Stratolaunch, за 400 миллионов долларов США, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

Самолет-носитель проекта Stratolaunch предназначен для запуска ракет на орбиту с высоты 9,1 тысячи метров. Вначале венчурная аэрокосмическая компания Stratolaunch Systems планируют запустить крылатую ракету Pegasus XL, которая предназначена для запуска коммерческих спутников на низкую околоземную орбиту. В будущем самолет сможет брать на борт до трех ракет.

В середине апреля самый большой в мире самолет-носитель Stratolaunch совершил свой первый полет. Самолет взлетел с полигона в пустыне Мохаве (Калифорния), полет продлился 2,5 часа на высоте более 5 километров с максимальной скоростью 304 километра в час. В рамках первого полета пилоты оценивали летно-технические характеристики.

По данным телеканала, в цену входит право на владение самолетом, интеллектуальная собственность и инфраструктура, связанная с проектом.

Источники сообщили телеканалу, что компания обратилась к британскому бизнесмену Ричарду Брэнсону о продаже проекта конгломерату Virgin Group, однако миллиардер якобы в ответ предложил символический 1 доллар за права на проект.