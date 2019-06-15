Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T02:18Z
https://ria.ru/20190615/1555590377.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/103314/19/1033141917_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_6b347819d0593c8b8b9dbfbeefb7d308.jpg
РИА Новости

В Приморье начали серийно производить двигатели Mazda для поставок в Японию

02:18
295
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкСборка моделей автомобилей "Мазда" во Владивостоке. Архивное фото
Сборка моделей автомобилей Мазда во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Сборка моделей автомобилей "Мазда" во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. "Мазда Соллерс" приступает к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке и начинает отгрузки продукции в Японию для нужд предприятий Mazda Motor Corporation, сообщает компания.
"Инвестиционный проект по производству двигателей Mazda реализуется в рамках ТОР "Надеждинская", предприятие обладает проектной мощностью 50 тысяч двигателей в год и специализируется на производстве бензиновых 4-цилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5", - говорится в сообщении.
Рабочий в цехе завода Ford Sollers во Всеволжске
6 апреля, 08:00
Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас
Готовясь к серийному производству, завод несколько месяцев проводил пуско-наладочные работы оборудования, пилотные партии продукции выпускали совместно российские и японские инженеры.
Первые тестовые партии двигателей прошли проверки в Японии. Все произведенные на заводе во Владивостоке двигатели будут отгружаться на экспорт в Японию на автомобильные предприятия Mazda.
Как отметил председатель совета директоров ПАО "Соллерс" Вадим Швецов, производство двигателей Mazda стало первым высокотехнологичным проектом на Дальнем Востоке, "полностью интегрированным в глобальную цепочку создания стоимости крупного международного концерна".
Открытие завода по производству легковых автомобилей Mercedes
13 апреля, 08:00
Почему во всем мире закрываются автозаводы
800000
Обсудить 1
АвтоMazda MotorСоллерсЯпонияПриморский крайЭкономика
Рекомендуем
Двухфюзеляжный шестимоторный самолет, созданный компанией Stratolaunch Systems. Архивное фото
СМИ: крупнейший в мире самолет планируют продать за 400 миллионов долларов
РИА
Новости
Эскадренный миноносец морских сил самообороны (МССО) Японии Судзунами во Владивостоке. Архивное фото
В акваторию залива Петра Великого вышел японский эсминец
В Сети раскритиковали Aviasales за поздравление с Днем России
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому
Лента
новостей
Аэропорт Кишинева. Архивное фото
Члены Демократической партии Молдавии покидают страну, сообщают СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Медведчук назвал "самый страшный" факт о Зеленском
Заместитель генсека ООН Владимир Воронков. Архивное фото
США выразили обеспокоенность предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
США поприветствовали решение об отставке молдавского правительства
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Трамп и Абэ обсудили по телефону инцидент с танкерами в Оманском заливе
Газохранилище на Украине
"Укртрансгаз" сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе
Поздравление Дональда Трампа с днем рождения в саду у Белого дома. 14 июня 2019
Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You
Мексика выслала на родину 76 кубинцев
Кадр из фильма Залечь на дно в Брюгге
Мэрия Брюгге призвала туристов подольше оставаться в городе
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
Россия настаивает на сворачивании Миссии ООН в суданском Дарфуре
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Источник рассказал о ремонте прибора для поиска антиматерии снаружи МКС
03:14"Нафтогаз" снизил цены на газ для украинцев
03:10Шеф-повар рассказала, чем будет питаться на МКС космонавт из ОАЭ
03:03В России испытали подводного робота "Клавесин"
02:29В акваторию залива Петра Великого вышел японский эсминец
02:23СМИ: крупнейший в мире самолет планируют продать за 400 миллионов долларов
02:18В Приморье начали серийно производить двигатели Mazda для поставок в Японию
02:13В Сети раскритиковали Aviasales за поздравление с Днем России
01:56США поприветствовали решение об отставке молдавского правительства
01:42Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому
01:22Мексика выслала на родину 76 кубинцев
01:13Мэрия Брюгге призвала туристов подольше оставаться в городе
01:04Пензенские власти организуют похороны погибшего в драке в Чемодановке
00:59США выразили обеспокоенность предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
00:52Премьер Греции рассказал, в каком случае Евросоюз примет меры против Турции
00:38Члены Демократической партии Молдавии покидают страну, сообщают СМИ
00:35Медведчук назвал "самый страшный" факт о Зеленском
00:34Один из пострадавших в драке в Пензенской области находится в реанимации
00:29Германия поприветствовала решение об отставке правительства Молдавии
00:25Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You
Лента новостейМолния